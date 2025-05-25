孫慧雪大仔表演欲強　唔去諗畀唔畀個仔入行

藝人孫慧雪（阿雪）現身電台出席兒童節目，為小朋友講故事和互動。談到有2個兒子是否擅長講故事，她指每日都要為2個兒子講故事，在起床後為歲半細仔讀簡單的書，臨睡前則為大仔讀較厚較複雜的書，講到把聲都沙啞。問到老公有沒有幫她分擔，她則笑指老公講故事毫無情緒語氣起伏，連兒子也嫌棄不想聽。

另外，她更分享細仔特別喜歡爸爸，但爸爸特別錫大仔，笑言個關係就變成爸爸追住大仔，細仔再追住爸爸，談到她帶同細仔去主題樂園，是否經常會安排Family Day，她則指自己每逢星期六日的時間都很忙碌，因為要預留給兩個兒子，為他們相約好友出去玩。

談到上過很多興趣班的大仔，阿雪分享大仔最喜歡做戲，報了個舞台劇課程，專誠由港島到屯門上課，笑言大仔表演過一次之後好開心，最近準備第二次演出，又指雖然第一次沒有對白，但今次好大機會有對白，劇團甚至邀請阿雪出演下年的劇目，下年2月有機會母子檔上陣。

問到如果大仔有興趣做幕前，阿雪會不會支持，她則指：「其實我就冇諗過嘅本身，亦都唔想嘅，因為通常都係咁㗎嘛，爸爸媽媽自己做邊行呢，就知道嗰個幾辛苦，就唔捨得自己小朋友咁，但係如果佢自己真係鍾意，我都係順住佢意願。」又指由大仔仍是BB時，已經有監製邀請過大仔拍攝，但一超過9至10個鐘的拍攝她便會拒絕，目前有接一些KOL廣告，親自在家為大仔拍攝，更笑指大仔是廣告界寵兒，仲勁過自己。

自近年轉型做KOL後，拍攝多個廣告密密吸金，問到其他工作方面，她則透露自己拒絕了兩個大Project，其中一個是拍攝內地綜藝節目，需要為期半年來往兩地，但因細仔年齡尚幼，實在是放不低兩個兒子的阿雪惟有拒絕。雖然因而錯失6位數的酬勞，但阿雪直言陪伴兒子的時間更加重要，成長無價，相信之後會有更適合自己的工作機會。