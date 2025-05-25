《中年》羅啟豪獲粉絲買紅隧廣告造勢　支嚳儀直認羨慕

《中年好聲音》歌手支嚳儀（Venus）與羅啟豪現身觀塘出席慈善活動，Venus與仔仔親手炮製300塊曲奇作慈善義賣，羅啟豪亦捐出親自設計的香薰、杯套、杯，以及拿出私藏的6頂cap帽來義賣，為家舍病童及家庭籌募善款，會即場表演唱歌、跳舞，與觀眾玩遊戲互動，更特意挑選有童年回憶的歌，例如《Do Re Mi》及《愛心灌溉》。

Venus指仔仔亦想為慈善出一份力，故今日有到場幫忙看攤檔，並呼籲人們愛心捐款，Venus笑言從小就教育仔仔，如果有能力要多點為社會付出，又指仔仔好喜歡去賣旗，每次都會告訴他賣旗的款項會幫了甚麼類型的人，藉此希望培養他的責任感。

談到與仔仔的趣事，Venus分享曾教仔仔做功課教到失去耐心，結果反被仔仔提醒，又指有次家教講座上與仔仔做嘉賓時，仔仔表現得很鎮定，希望仔仔9月面試小學時都能保持到同樣的心理素質。另外，她更提到有次仔仔見到紅隧羅啟豪的廣告，問媽媽羨唔羨慕，佢答羨慕，仔仔就話：「我大個都幫你喺紅隧整個」，令Venus表示相當冧。

對於粉絲為宣傳自己新歌而在紅隧所設的廣告，羅啟豪直言很感激粉絲，令自己能有機會出現在這麼標誌性的地方。此外，他又宣傳自己將於後日有首新劇集歌推出，劇集為《清明上河圖密碼》，而歌名則是《有天做證》，雖然這並不是他首次演唱劇集歌，但卻是第一次的原創與獨唱，令他感到十分期待。