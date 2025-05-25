陳自瑤「女兒」原來係《九龍城寨》魚蛋妹　演技超班原來係鋼琴高手

無綫劇集《刑偵12》周一（19日）已經播映。劇情講述以「新七宗罪」為信念的殺手集團，向死者進行「儀式性行刑」，「刑凱」張振朗與警司「丁洛風」林保怡因一宗連環兇殺案產生聯繫聯手追兇。

陳自瑤和林保怡雖然只是鄰居，不過林保怡對陳自瑤和她的囡囡十分關注，不單親自教授鋼琴，其後更因陳自瑤被前夫彭懷安醉酒上門企圖強姦，雖然最後被林保怡英雄救美，但陳自瑤的囡囡目擊全程，結果陳自瑤囡囡成功彈出，飾演陳自瑤女兒的王尹菁，曾在電影《九龍城寨》中飾演「魚蛋妹」。

現年10歲的童星王尹菁，6歲便開始從事拍劇及拍廣告等演藝工作，之前在《九龍城寨》中因目睹媽媽陳屍電線上、眼泛淚光的同時還流露出不知所措的恐懼神情一幕，獲得極大回響，觀眾對於年紀輕輕的她便能拿捏如此複雜情緒大表讚嘆。原來王尹菁亦是憑《九龍城寨》中的精彩演出，吸引了佳導（鍾澍佳）的注意，佳導與巢導（巢志豪）更出盡全力四出打探王尹菁聯絡方法，最終成功透過社交網聯絡上王尹菁媽咪促成合作。巢導笑言當初 Cast陳自瑤囡囡時，確是面試了數以百計的香港及內地小演員也未能感到滿意，直至在戲院中見到王尹菁的演出：「當時套戲上緊，我哋就成班工作人員去睇，一見到王尹菁就出盡力去搵佢返嚟。王尹菁真係一個好叻嘅小演員，只要有佢喺度，現場氣氛都會好開心！」

對於獲《刑偵12》劇組賞識，王尹菁媽咪坦言開心又感恩，並感激劇組願意配合女兒讀書遷就拍攝檔期：「佢哋係特登就埋囡囡嘅暑假、唔使返學嘅日子拍。」談到與林保怡及陳自瑤有不少對手戲，保怡教王尹菁「好好透氣」一幕，眼神充滿慈愛，相當溫柔。王尹菁媽咪大讚保怡和陳自瑤對女兒照顧有加，其中林保怡更與女兒打成一片、玩得很開心：「Bowie真係好溫柔好溫柔好溫柔，佢又好鍾意同囡囡一齊玩，好似拍氣球啦，佢哋兩個玩得好 close 嘅，Bowie 會無啦啦同大家介紹自己係王尹菁，仲話：『我先係魚蛋妹』，囡囡嗰陣時真係拍得好開心嘅。」至於陳自瑤，王尹菁媽咪指她戲內戲外均像母親般照顧王尹菁，又會教女兒做戲，相當 Nice：「佢真係好似一位媽媽照顧、關心同教導囡囡，可能佢平時同小朋友相處慣咗，好清楚呢個階段嘅小朋友要學啲咩、同要識啲咩。」

王尹菁媽咪續指囡囡鍾意拍戲，其中一個原因是「可以識多啲朋友一齊傾下偈同玩吓」：「阿女可能比較鍾意交朋友多，因為多嘢講啲，總之一拍嘢佢就唔會悶場。」問到王尹菁拍戲以外專長及興趣，王尹菁媽咪指女兒現在剛考完六級鋼琴，會以八級為目標；運動方面，王尹菁加入了學校的乒乓球隊及跳繩隊，自己閒時亦有學玩花式溜冰。王尹菁媽咪續指，囡囡還十分喜歡畫畫，在片場等候埋位時，就會畫卡通人物：「之前拍賀歲片《臨時決鬥》，佢喺片場冇嘢做時會即場畫吓卡通人物，好似《鬼滅之刃》咁。」