龔嘉欣做吸糞工遇3大挑戰　真．落手落腳做到足獲讚專業

視后龔嘉欣（Katy）在無綫節目《一日打工限定》中，從事一日吸糞工作，短短一日內走訪了多個不同地點，並負責處理吸油、吸化糞池、吸沙井及通渠等工作；據同行的兩位師傅透露，相關行業「基本上冇女仔入行」，而Katy出發工作前則拍晒心口表示：「唔緊要，豁出去！都明白（製作組）係想畀啲挑戰我嘅。」又笑言其實除了演員，自己從來沒有打過其他工。

Katy需要迎接三大挑戰，其中一樣是吸糞工作！據製作組透露，吸糞現場絕對只能以「惡臭難當」形容，並謂拍畢後兩天，該股惡臭仍是未能成功清除。現場所見，當Katy與師傅合力打開屎渠蓋後，確實忍不住發出驚嘆聲，但Katy依然遵從師傅 order，拿起大鐵鏟將渠中的屎撩散方便吸走。事後Katy 坦言過程相當震撼：「（啲糞便）好似我哋平時啲 boo boo 放大咗十倍咁粗咯，我真係要望住佢哋係咁鏟呀鏟，而當你見到師傅坐咗喺渠邊好辛苦咁喺度吸，我都覺得要嗱嗱臨鏟好畀佢吸走（啲糞便）。」

吸糞期間，Katy與師傅發現沾滿糞便的地拖，對此Katy感嘆：「師傅話最常見係女性用品，所以大家去廁所時真係要好好處理，唔係真係會爆渠！」又大讚師傅專業精神令人敬佩：「大家係拍硬檔，好想一齊快快脆脆搞掂收工，你唔會見到佢哋有任何一絲嘅嫌棄或者覺得攰，好開心架佢哋，因為反正都要做，不如令日子好過啲同快過啲。」

第二項挑戰則是蟑螂（小強），在其中一項吸沙井工作中，Katy連環在不同的沙井遇上「小強」，搞笑的是，Katy每次偶遇小強，都會發出驚人尖叫聲：「嘩！阿強呀！」即使小強與她相距很遠很遠、她也如臨大敵般全身硬晒軚，更一度驚到「企都企唔直」，畫面搞笑。

而第三樣挑戰竟然是計數，原來吸糞工作當中涉及不少數學計算，不過其實都是簡單的加減乘除算式；可惜 Katy卻全線應付不了，即使簡單如「數數目」，Katy都會數數吓「亂晒籠」，堪稱「神算欣」！Katy事後笑言，小時候幫家人打工時，亦是因為數學出事而被辭退：「細個有試過幫屋企手打報價單，自從我打少咗個零之後就畀人炒咗。」

除了以上三大挑戰，Katy的工作還涉及不少體力及忍受污糟考驗，但難得Katy不怕辛苦全程真．落手落腳做到最足，不但清潔油污時落足力、搬運大型喉管時又像個女漢子般二話不說將喉管放上膊頭，令同行師傅亦大感佩服，並坦言Katy工作表現值8分，師傅大讚謂：「佢直頭優秀，至少真係做到唔怕污糟。」