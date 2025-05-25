第6代RAV4發表　3種車型各具特色

豐田(Toyota) 發表全新第6代RAV4，不僅提供PHEV插電式混能及HEV混能兩動力配置，並提供CORE、ADVENTURE、GR SPORT三種不同車型選擇。

先講動力配置，無論是PHEV插電式混能及HEV混能，均搭載包含2.5L直四自然吸氣引擎的混能系統。其中前者得益於配上全新一代THS油電混合動力系統，除了依舊提供四驅，新增前驅選擇。搭載的鋰電池，容量更增至22.7kWh，滿油滿電可行駛逾1,350km，若齋以純電行駛，續航力亦達150km，較前代的95km增55km。充電方面，以50kW DC直流電快速充電，可30分鐘由10%充至80%。

另值得留意是新RAV4提供標準款Core、越野風ADVENTURE、運動型GR SPORT車型選擇。三車型各具特色，標準款Core的面罩及頭泵把分別採用像「鎚頭鯊」般及布滿六角形格的一體式3D頭泵把設計；越野風ADVENTURE的面罩及頭泵把格柵更大且相對較高，同時還起用特殊造型的輪拱和加厚胎面，強調越野感；至於運動型GR SPORT，則起用升級版功能性MATRIX面罩、加裝前後擾流板等，並加寬了輪距20mm配輕量鋁輪圈，懸掛及電動輔助轉向（EPS）亦經專門調校，提升空氣動力性能及操控穩定性。