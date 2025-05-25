陳妍希離婚後演技升呢　「丈夫」不忠2分鐘大爆發令人心痛

已將重心轉移內地發展多年的台灣女星陳妍希，近來推出2部劇集《藏海傳》及《親愛的仇敵》均大受歡迎，與陳曉離婚後的她，其中在近日播出的《親》劇中一場與丈夫談判的劇情，2分鐘爆發戲感染力相當強勁，整段情緒拿捏恰到好處，演技大爆發令全網讚不絕口。

陳妍希飾演一位豪門人妻陳凱西，面對丈夫的不忠，她長期忍讓壓抑自己，但當丈夫出軌自己閨蜜及受到情感背叛的雙重打擊下，她終於忍無可忍大爆發，當面質問丈夫與他作出談判。

在這一場戲中，她一開始先冷靜壓抑着情緒，待丈夫開口解釋求原諒後，她就終於大爆發，在房間大聲叫喊展現最崩潰一面，及後強忍着淚水的她，帶着哭腔講台詞，眼淚在眼眶打轉，一臉痛苦地講出自己忍讓多年的感受，而且還帶點顫抖的聲音，使戲劇張力更強，最終崩潰痛哭流淚。2分鐘的爆發戲，其情緒層層遞進，拿捏恰到好處，代入感非常強，令不少網民激讚演技大有進步，甚至直指這段戲根本是教科書級別，大家紛紛留言表示：「每個細節都到位」、「每個呼吸節奏都恰到好處」、「可以當教科書」等，大讚這段是封神演技，哭戲和台詞都近乎完美，離婚後演技各呢！