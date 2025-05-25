《清明上河圖密碼》斥資30億製作　白百何隔6年再演古裝劇

無綫外購新古裝劇《清明上河圖密碼》將於周二（27日）起於翡翠台播映，演員陣容包括內地的白百何、張頌文、張馨予、周一圍、侯岩松、張耀、夏夢及林家川等。

數據顯示，劇集全網總曝光達31.93億，累計有效播放率達11.91億，最高有效播放率達 5842.4萬，熱度十足，除了取材角度新鮮，劇情布局懸疑兼多反轉位，劇中主要角色時而專業、時而溫馨的互動亦是追看原因之一。劇組斥資達30億人民幣製作，務求盡力還原《清明上河圖》原畫中的盛世畫面，其中首集的梅船案，便動用了700多名演員同場演戲，為的就是由場景同人物數量等均全面還原畫中所有細節，製作嚴謹認真；加上拍攝角度及分鏡極具電影感。白百何相隔六年後再演古裝孖《狂飆》反派張頌文演夫妻配搭新鮮，她在劇中除了人妻還暗藏另一身份，加上性格多變，時而溫柔、時而論盡時而心狠手辣，神秘又吸引。

劇集原裝片尾曲《盛世》由韓紅主唱，而無綫播映的版本則由《中年好聲音》第一季季軍得主羅啟豪（Ramon）獻唱主題曲《有天做證》。啟豪之前與李佳合唱外購劇《倆忘煙水裏》反應極佳，前後收穫了6位數字點擊，贏盡好評。這次啟豪再度為外購劇獻聲。