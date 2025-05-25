簡淑兒戴3卡鑽戒嫁麥大力　談造人大計咁樣講

藝人簡淑兒與機師男友麥大力今日（25日）於港島一酒店舉行結婚簽字儀式及大宴親朋，多位圈中好友包括朱智賢、黃美琪、黃淑儀、監製潘嘉德及一眾劇集《好日子》的演員也受邀出席。

穿上純白露肩晚裝裙的簡淑兒，左手戴上婚戒及近3卡求婚戒指，她笑指「收貨」很滿意，透露老公趁二人到泰國旅行時求婚，更大爆烏龍求婚過程：「佢本身諗住搵晚求婚，點知間餐廳預約失敗，所以冇求到，第二朝去附近影相，佢將戒指收喺後面，但又驚我喺相機睇相見到，叫我唔好睇，結果就直接攞隻戒指出嚟，其實冇點求過婚，我成日畀求婚片畀佢睇，結果除咗戒指冇一樣嘢做到，哈哈！」她透露意大利婚禮時老公跟自己也忍不住感動落淚，婚後先享受二人世界，生B事則隨緣，亦會繼續幕前工作。問到麥大力婚後會否將收入全數交給由老婆打理？他笑稱：「不作回應。」

身為姊妹團成員的陳婉衡與余思霆，笑指簡淑兒錫住老公，沒有安排玩新郎環節，透露有受邀參加對方的意大利婚宴，大讚現場環境十分美麗，日前宣布結婚的陳婉衡直言可順道取經，透露預計下年初到陽光與海灘的地方舉行婚禮。至於余思霆笑稱好姊妹相繼出嫁，自己也希望找個高大靚仔又專一的老公，提到可叫麥大力介紹機師給她，她笑言「驚驚哋」，擔心機師會太花心。另提到前度朱敏瀚也在嘉賓之列，她表示見到對方不會尷尬。

岑杏賢透露老公跟麥大力是小學同學相識多年，而自己跟簡淑兒則是同屆港姐，故大家感情深厚，今日特意來見證對方的大日子，會送大利是作賀禮。問到有否分享生B妙方？她指沒有秘技，最重要是夫婦二人有共識。她表示現時主力照顧小朋友及心理輔導生意，指仔仔現時3歲半已長大，可以有更多時都發展自己興趣，又承認有戲癮，若時間能配合也想拍劇，坦言照顧一個小朋友要投入不小時間和心力，故暫時未打算再生BB。