林憶蓮暌違9年北京開唱　躺巨大圓盤破土而出

樂壇天后林憶蓮（Sandy）暌違九年，於24日晚重返北京工人體育場舉行「迴響Resonance」巡迴演唱會，作為出道40周年的里程碑，以「時空交錯」為主軸的視聽盛宴，不僅複刻了她40年音樂生涯的經典瞬間，更以顛覆性的舞臺設計與情感共振的曲目編排。

Sandy躺在巨大機械圓盤緩緩升上台，到獻唱經典歌《傾斜》響起時，舞台機械裝置驟然啟動，三座巨型圓形升降台破土而出，隨節奏旋轉交錯，配合迷離霓虹，重現上世紀香港都市幻境。

演唱會編排上，以她金曲為多，由於歌迷太熱烈，感性的Sandy數次動容落淚，當《至少還有你》的旋律響起，數萬人揮舞著螢光棒大聲合唱，將工體化作一片湧動的星海，光影和聲浪交織成新工體限定的「聲光詩篇」。

Sandy對於北京有特別的感情和記憶，演出前一天在社交平台發文回憶多年前在北京的生活：「喜歡水餃，尤其喜歡北京的水餃，總覺得有點兒特別。」在演出中一向惜字如金的Sandy當晚對北京的歌迷說：「距離上次來到北京已經是9年前了，回到北京有一種很特別的感覺，我對北京其實是有點偏心的，我覺得這是一個可以讓我活的自在，做自己的城市。想說的其實都在音樂裏面，希望你們喜歡。當你失落迷失的時候希望你們記住今天晚上，記住你們並不孤單，有我的音樂陪着你們。」