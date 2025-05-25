凍齡潘宗明回港特意探汪明荃　老婆許加恩被喻為最美「天氣女郎」

前TVB主持「潘Sir」潘宗明自80年代末期開始主持過不少體育節目與及大騷司儀，當中主持《體育世界》更是大家集體回憶，曾主持多屆奧運節目，經驗豐富而且非常擅長搞氣氛。潘宗明於1996年與太太許加恩移民加拿大定居，但他間中都會返港與好友敍舊。汪明荃昨日（24日）在社交網分享了與潘宗明夫婦的合照，穿上花恤衫的潘宗明凍齡力驚人，狀態極佳。

汪明荃分享了與潘宗明夫婦的合照，並寫道：「舊同事潘宗明和太太往內地旅行，經過香港特來工作室探我。自疫症後多年冇見，大家別來無羔，風采依然。」潘宗明亦有留言回覆：「祝願阿姐同家英哥身體健康，日日都開開心心。下次返香港時再探你。」潘宗明樣貌與年輕時分別不大，加上一頭濃密黑髮及年輕打扮，與真實年齡不相符。

潘宗明與汪明荃多年來合作無間，兩人一直保持極好關係，而汪明荃亦是潘宗明和太太的紅娘。潘宗明曾透露首爾是與太太許加恩結緣的地方，原來當年潘宗明在1986年漢城亞運擔任主持，而太太則是亞運大使汪明荃擔任助手。當時許加恩手袋及護照被竊，攝製隊先行回港，而潘宗明就留下來協助安排，結果成就良緣，許加恩以前在TVB專責報道天氣，被喻為最美「天氣女郎」。