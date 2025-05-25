Double誘惑　快感加倍

人總係貪心，開心一次邊夠喉，可以獲得Double快感，相信冇人會Say No！今日就同大家喺情色世界中分享一下有關「Double」嘅話題同作品，睇吓可否獲取雙倍興奮！

Double Penetration 同步進入

大家有冇留意唔少四仔片名或影片介紹中，經常出現「Double Penetration」呢兩個字？原來係指女方嘅蜜洞同後門被同時攻陷，即係日本AV常見嘅二穴演出。講開「Double」，知唔知何謂「Double Fire」？同樣係情色俚語，專指男人喺曳曳過程中，兵器未軟落已出現兩次發射升空嘅情況，從生理學角度，只要接受特定訓練，確係有機會做到「連續射精」，但咪以為兩次都咁過癮，查實第二次發射時，快感會大幅減低㗎！

Double Decker 唔係雙層巴

唔知大家有冇發覺，部分情侶好鍾意搭雙層巴，仲要坐喺最尾嗰排，搞乜東東，相信唔使多講吧！原來有一招性愛體位係以「Double Decker」嚟命名，究竟係咪喺巴士上進行呢？大家誤會晒，查實呢招係女上男下嘅玩法，男方先喺床上躺平，畀女方瞓喺自己身上，跟住雙方校啱下體位置，以便進行活塞動作，從側面睇，呢個姿勢又真係幾似雙層巴士，性學家仲話呢一招好啱後門愛好者，又因兵器進入能有效刺激G點，所以能輕易將女伴送上極樂頂峰！

《Double Feature!》連奪6獎

AVN頒獎禮向來有「四仔奧斯卡」之稱，能夠一口氣橫掃6個獎，真係唔簡單！邊套四仔咁巴閉？正正係Wicked Pictures喺2000年推出嘅《Double Feature!》！影片由四仔名導Jonathan Morgan主理，脫星陣容包括Shanna McCullough 、Serenity Wilde、Kary Evers等名字，全部都係當年紅極一時嘅美女，故事講述有不明外星生物入侵地球，仲會依附喺人類身上，透過同其他人瘋狂交歡嚟繁殖下一代。呢套四仔因為拍得出色，獲最佳喜劇四仔、最佳導演、最佳男脫星、最佳女脫星等獎項，唔止四仔迷鍾意，連Cult片迷都話正！

《白滑巨乳 乳液DOUBLE》

對「胸奴」嚟講，38H巨乳女優喺鏡頭前玩乳液已夠吸睛，若搭多一名39J大乳牛，誘惑真係Double上！講緊嘅係TMA喺2012年推出嘅《白滑巨乳 乳液DOUBLE》，女主角分別係前名為「前田優希」嘅高橋由羅，同埋前名為「仁科百華」嘅悠木夏娃，其中由羅嘅上圍係38H，夏娃更加有39J！兩位高顏值女優喺片中化身乳液玩家，淋到成身滑潺潺，加埋火辣辣嘅情慾演出，令呢套AV成為暢銷之作，只可惜係兩人已先後淡出AV界，再度合作嘅機會微乎其微。