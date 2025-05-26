舒淇相隔10年揚威康城　《狂野時代》奪特別獎

由舒淇主演的《狂野時代》在《第78屆康城電影節》勇奪特別獎，是繼10年前《刺客聶隱娘》在康城得獎後，再有華語片揚威「主競賽單元」，而且兩片均由舒淇坐正女主角，認真威水！她更被看好問鼎威尼斯影后，在國際影壇展現實力！

國際影壇盛事《第78屆康城電影節》於香港時間昨日凌晨閉幕，事前一度受法國南部大停電影響，幸好及時轉用獨立電力系統令閉幕禮順利完成。《狂野時代》是今屆唯一一部爭奪「金棕櫚獎」的華語片，內地導演畢贛率領男星易烊千璽及趙又廷踏上閉幕禮紅地氈，女主角舒淇則未有現身。電影最後勇奪特別獎，畢贛上台致詞說：「多謝我可愛的演員、劇組們，也感激默默在電影背後付出的人，感謝家人們。」台下的易烊千璽與趙又廷全程眼濕濕。

伊朗導演捧「金棕櫚獎」

《狂》片是繼2015年台灣導演侯孝賢憑《刺客聶隱娘》奪得「最佳導演」後，相隔10年再有華語片在「主競賽單元」得獎，而兩片女主角恰巧都是舒淇，相當好腳頭！雖然今次與影后擦身而過，但她在《狂》片的精湛演出，不僅令她成為華語影壇首位兩度在康城「主競賽單元」奪獎的女星，還引起國際影評高度關注，被看好有望在稍後舉行的威尼斯電影節問鼎影后。

除舒淇受注目外，《狂》片日前在康城舉行首映後，贏得觀眾7分鐘掌聲，分飾5角的易烊千璽亦廣獲好評。其餘賽果方面，評審團之一的澳洲女星姬蒂班查（Cate Blanchett），偕主席法國女星茱麗葉庇洛仙（Juliette Binoche） 頒發最高榮譽「金棕櫚獎」，由伊朗導演約化巴納希（Jafar Panahi）憑《It Was Just an Accident》奪得，10多年前，他曾因公開批評政府被捕，但他無懼打壓繼續拍戲，他致詞時說： 「電影業是一個社會，沒有人有權叫你應該做甚麼，不應該做甚麼。」而德國片《Sound of Falling》與西班牙片《Sirat》同奪「評審團獎」。

另外，巴西電影人今屆獲佳績，《The Secret Agent》導演Kleber Mendonça Filho與男星Wagner Moura分別奪得「最佳導演」及「最佳男主角」；初登大銀幕的23歲法國女星Nadia Melliti憑《The Little Sister》一擊即中榮膺「最佳女主角」，後生可畏！

艾莉新片奪「評審團大獎」

被視為康城影后大熱的美國女星艾莉芬寧（Elle Fanning），以一襲吊帶長裙現身閉幕禮紅地氈，流露高貴性感；評審團之一的美國女星荷爾芭莉（Halle Berry），則以喱士晚裝現身，若隱若現。

雖然艾莉最終失落影后，但其主演的挪威電影《Sentimental Value》勇奪等同亞軍的「評審團大獎」，導演Joachim Trier致詞時將獎項獻給祖父，其後他拿着獎座，偕艾莉、瑞典男星Stellan Skarsgård、挪威女星Renate Reinsve 及Inga Ibsdotter Lilleaas合照，齊齊捧獎分享喜悅。