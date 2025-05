舒淇相隔10年揚威康城　《狂野時代》奪特別獎

由舒淇主演的《狂野時代》在《第78屆康城電影節》勇奪特別獎,是繼10年前《刺客聶隱娘》在康城得獎後,再有華語片揚威「主競賽單元」,而且兩片均由舒淇坐正女主角,認真威水!她更被看好問鼎威尼斯影后,在國際影壇展現實力!

國際影壇盛事《第78屆康城電影節》於香港時間昨日凌晨閉幕,事前一度受法國南部大停電影響,幸好及時轉用獨立電力系統令閉幕禮順利完成。《狂野時代》是今屆唯一一部爭奪「金棕櫚獎」的華語片,內地導演畢贛率領男星易烊千璽及趙又廷踏上閉幕禮紅地氈,女主角舒淇則未有現身。電影最後勇奪特別獎,畢贛上台致詞說:「多謝我可愛的演員、劇組們,也感激默默在電影背後付出的人,感謝家人們。」台下的易烊千璽與趙又廷全程眼濕濕。

伊朗導演捧「金棕櫚獎」

《狂》片是繼2015年台灣導演侯孝賢憑《刺客聶隱娘》奪得「最佳導演」後,相隔10年再有華語片在「主競賽單元」得獎,而兩片女主角恰巧都是舒淇,相當好腳頭!雖然今次與影后擦身而過,但她在《狂》片的精湛演出,不僅令她成為華語影壇首位兩度在康城「主競賽單元」奪獎的女星,還引起國際影評高度關注,被看好有望在稍後舉行的威尼斯電影節問鼎影后。

除舒淇受注目外,《狂》片日前在康城舉行首映後,贏得觀眾7分鐘掌聲,分飾5角的易烊千璽亦廣獲好評。其餘賽果方面,評審團之一的澳洲女星姬蒂班查(Cate Blanchett),偕主席法國女星茱麗葉庇洛仙(Juliette Binoche) 頒發最高榮譽「金棕櫚獎」,由伊朗導演約化巴納希(Jafar Panahi)憑《It Was Just an Accident》奪得,10多年前,他曾因公開批評政府被捕,但他無懼打壓繼續拍戲,他致詞時說: 「電影業是一個社會,沒有人有權叫你應該做甚麼,不應該做甚麼。」而德國片《Sound of Falling》與西班牙片《Sirat》同奪「評審團獎」。

另外,巴西電影人今屆獲佳績,《The Secret Agent》導演Kleber Mendonça Filho與男星Wagner Moura分別奪得「最佳導演」及「最佳男主角」;初登大銀幕的23歲法國女星Nadia Melliti憑《The Little Sister》一擊即中榮膺「最佳女主角」,後生可畏!

艾莉新片奪「評審團大獎」

被視為康城影后大熱的美國女星艾莉芬寧(Elle Fanning),以一襲吊帶長裙現身閉幕禮紅地氈,流露高貴性感;評審團之一的美國女星荷爾芭莉(Halle Berry),則以喱士晚裝現身,若隱若現。

雖然艾莉最終失落影后,但其主演的挪威電影《Sentimental Value》勇奪等同亞軍的「評審團大獎」,導演Joachim Trier致詞時將獎項獻給祖父,其後他拿着獎座,偕艾莉、瑞典男星Stellan Skarsgård、挪威女星Renate Reinsve 及Inga Ibsdotter Lilleaas合照,齊齊捧獎分享喜悅。