【是日通勝】

農曆四月廿九

乙巳年 辛巳月 乙未日

吉時：上午5時至7時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：凌晨1時至3時、上午9時至11時、晚上9時至11時

宜：祭祀、掃舍

忌：栽種、出行、動土

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：10、30、35

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：待人接物勿太自我中心，要顧及別人感受。

金牛座：事業運強，做好本分，不愁沒有上位機會。

雙子座：精神奕奕，行動力強，面對困難毫無懼色。

巨蟹座：出現令你驚喜的艷遇，可度過愉快的一天。

獅子座：工作運不錯，宜趁機全力以赴，做到最好。

處女座：工作順利，即使出現麻煩，仍能從容面對。

天秤座：處事猶豫不決，易錯失投資獲利的好機會。

天蠍座：財運上升，投資嘗到甜頭，不妨乘勝追擊。

人馬座：財運明顯好轉，但仍需謹守量入為出原則。

山羊座：錢財乃身外物，切勿做出損人利己的惡行。

水瓶座：做事要有承擔，卸責偷懶將難以取得成功。

雙魚座：珍惜當下，保持心境開朗，運氣就不會差。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）鼠 事業旺

（跌）牛 狀態差

鼠：事業與財運上升，專注工作會有得着。

牛：是日沖煞，身心狀態差，工作運欠佳。

虎：事業運起伏，做事要打醒十二分精神。

兔：處事一絲不苟，今天適宜做重要決策。

龍：工作運一般，做好本分，勿多管閒事。

蛇：珍惜眼前人，不安分守己，將來會後悔。

馬：財運好轉，努力工作可換來豐厚收入。

羊：投資運不錯，瞄準中長遠項目易獲利。

猴：易惹是非，面對意見分歧時要沉住氣。

雞：勿妄想賺大錢，貪心容易影響判斷力。

狗：工作遇難題，要敢於面對，切勿逃避。

豬：得到朋友助攻，感情生活可打破悶局。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

選擇，抉擇

最近收到讀者對我的文章發表了這樣的回覆，他認為一個人能夠成功是靠自身努力與良好行為。

沒錯！這是做人的基本法則，但大家不妨細心想一想，每年在中國有無數大學畢業生，當中不乏家庭背景優良的青年人，有多少人可以獲得連老外也被嚇壞的突出成就？是否只得很少數？

命運的運是從何而來？運代表甚麼？可以吃嗎？靠自己一個人能夠在孤島上建立自己的王國嗎？你是怎樣來到這個宇宙？你的知識是靠誰教你？不靠上天下的雨，你會有水飲嗎？同樣地，當你投身社會，開創自己的事業，也要靠客戶支持。

坊間一些售賣改運物品的人，需要推銷伎倆來吸引信眾，於是這些人幾乎天天都用不同形式來宣傳自己，目的就是令信眾奉獻金錢以獲得財富，產品能否起到作用不會負責，反正下一年又會有新粉絲加入進貢行列。其實一個人只要頭腦清醒就代表有運行，相反冇運的人選甚麼都錯，叫也叫不醒。

因此，心眼多的人走在一起，你的善良，瞞不過他；自私小器的人走在一起，你給對方付出再多，他是知道的，但永遠不放在眼裏。忘恩負義是人性中最醜陋的一面。