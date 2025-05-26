娛圈單打︱肥瘦都係外在美 自信先至硬道理

前無綫藝人「細細粒」陳嘉佳，仲有幾日就踏入4字頭，前年因為健康問題決心減磅，由巔峰時期近300磅減到得番150磅左右，認真犀利，早排佢自信滿滿釋出減磅後近照，不過多事網民似乎唔多領情，話「瘦咗唔似佢」、「以前肥嘟嘟仲可愛」，仲有人話「減完反而冇咗特色」，喂，呢個世界係咪真係咁難服侍？

咁又真，其實邊個話肥人冇市場？姜濤就係最好反例，佢近排明顯「分量升級」，班Fans不但冇離棄，仲愈嚟愈癡纏，繼續捧佢做娛樂圈世一頂流。同樣係體重變化，點解細細粒減肥就畀人嫌三嫌四，姜濤肥咗反而人氣爆燈？呢個雙標現象真係值得深思。

話時話，姜濤由出道到依家，體重上上落落好似過山車，但班「姜糖」愛得更加轟烈，覺得姜濤唔止肥嘟嘟個樣自帶治愈效果，連跳舞時震震吓都變成特色，似足會跳K-pop嘅熊貓公仔，都咪話唔卡哇伊呢。

比起內地女星賈玲，為咗拍《熱辣滾燙》先增肥20公斤，再地獄式減50公斤，成個過程慘過地盤擔泥，反觀姜濤就瀟灑得多，繼續做自己，呢種「肥得理直氣壯」嘅氣場，真係唔係個個學到。

近排另一肥人勝利組，非《中年3》季軍大炮劉洋莫屬，佢參加海選時體重約200磅，嚟到香港狂食燒鵝衝上230磅，不但無阻佢發揮，評判葉蒨文反而大讚佢好可愛，證明依家肥仔先係王道。

講到底，呢個現象反映社會審美觀正在轉變，魅力亦唔應該用磅數量化，細細粒為健康減肥固然值得拍掌，姜濤同劉洋保持真我，同樣值得欣賞。美嘅定義從來都唔止一種，最緊要係活得健康同自信。