林俊傑鬥飆高音　MC被踩未夠班

新加坡天王林俊傑（JJ）首場啟德體育園主場館巡唱，請得張天賦（MC）任嘉賓合唱《記憶棉》。網民即將兩者唱功比併，直指JJ以大比數撼贏被指低幾班的MC；亦有網友提議應邀曾遭他「彈鐘」的陳卓賢（Ian）上台，可觀性更勝MC百倍。

林俊傑（JJ）於啟德體育園主場館舉行一連兩場巡唱，前晚頭場以多個造型配合其「天花板唱功」，令歌迷聽出耳油。當MC上台，兩人鬥飆高音合唱《記憶棉》，網上即出現「JJ即場『處決』MC」的話題，直指雖然JJ鮮唱廣東歌，但為表對港迷的誠意而苦練發音，單單一曲較量就唱贏原唱者MC，網民留言稱兩人唱功高低立見：「唱得好過原唱，點算？仲正過MC，不愧為行為的CD。」亦有人認為MC表現怯場，所以「聲音、假音好散、唔入咪，又細聲唔係好聽到」，相反就對另一位嘉賓台灣歌手蔡宥綺的唱功推崇備至。

網友建議Ian破冰

JJ的個唱嘉賓瞬間成為熱話，有內地粉絲重提JJ曾在中環海濱開6場騷，其中一場發生「彈鐘風波」，搞到Ian拉隊走人，雙方不歡而散。事隔2年，網民覺得如Ian可再任嘉賓在台上跟JJ「破冰」，必成為本年度樂壇大新聞。