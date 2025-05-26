酒吧夜驚魂《罪人們》希莉辛菲激情演出

漫威超級英雄片《黑豹》（Black Panther）與《洛奇外傳—王者之後》（Creed）美國黑人導演Ryan Coogler，與美國黑人男星Michael B. Jordan再次於驚慄動作新片《罪人們》（Sinners）合作，B哥今次更以電腦特技一人分飾兩角演孖仔。電影以1932年美國為背景，講述孖仔從大城市回鄉開黑人酒吧，開幕之夜卻遇到意想不到的捕獵者。雖然故事加入超自然恐怖元素，但實際上還是圍繞黑人被白人逼害的歷史問題，並透過音樂營造文化衝突，黑人大玩藍調音樂，白人則表演愛爾蘭民謠，展開另類battle，在美國成功創出票房神話。

美國女星希莉辛菲（Hailee Steinfeld）飾演其中一個孖仔的黑白混血舊情人，兩人關係糾纏不清，希莉更有激情演出。外祖父有一半黑人血統的希莉，受訪時指參演本片令她更了解自己的文化根源：「呢部戲令我更渴求想了解我係邊度嚟，我外祖父人生係點，佢遇到咩掙扎，佢所背負嘅文化，我覺得我依家先開始明白佢哋真正嘅意義。」她有坦言：「我有時離開片場會喊，唔係因為我驚啲恐怖元素，而係因為其中嘅歷史太真實。個痛苦。個韌性。個沉默。」