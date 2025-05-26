周永恒回饋社會做義工　隔空為張致恒打氣

歌手周永恒（Roy）積極重新做人，日前以義工身份為長者自彈自唱送上溫暖，他接受訪問時表示：「嗰日唱咗首詩歌畀大家聽，現場都有大約80位獨居長者，我都有10年冇做呢社會服務，咁我公公婆婆，爺爺嫲嫲早年過身，今次服務啲老人家就有番細個時嘅感覺，希望嚟緊除咗工作同搵錢外，都有多啲時間服務唔同嘅社群。」

問到其裝修公司的發展？他謂剛接了幫店舖裝修還原的工程，同時亦開始拍攝短視訊，教授自學裝修課程，分享自製家具及木工、電工、水喉潔具、油漆及鋪砌瓷磚等基本技術等，他說：「因為網上好少呢方面嘅片，所以我同朋友一齊拍啲片，做示範裝修，會細緻啲教大家。」問到是否轉行做專責做「裝修真漢子」？Roy大嘆現時搵食艱難，所以不會再揀工種，指以前做外賣員，每張單賺3至40元，但後期工資萎縮到變10多元一張單，他表示：「每月最少要搵過萬元先生活到，單做一份工就唔夠錢，我依家乜都會做，況且我啲兄弟都係做裝修工程，佢哋做出嚟嘅家具，喺我眼中全部都係藝術品，都係以唯美角度完成，佢哋唔係裝修佬咁簡單。」

問Roy可會介紹工作給經濟拮据的歌手張致恒（Steven）？他自言已有不少教友透過他欲勸Steven多返教會，而他亦曾致電對方，可能手頭上是舊電話號碼關係，暫時未能聯絡得上，不過他仍關心舊朋友：「咁等佢搞掂自己內部嘢（家庭事）先啦，我自己都係重整緊，我同佢都係爸爸，以前又一齊做咗好多嘢，又拍過戲，又係教友，近10年我哋都好多事發生，生活都唔容易，條路好難行，希望佢都有番盼望，一齊努力去做番好爸爸，男人喺屋企係承受好大壓力。」