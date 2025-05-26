爭議留言被刪　趙麗穎無損心情風騷畀心

內地花旦趙麗穎與導演趙德胤的戀情近日成網上焦點，日前趙麗穎在社交網以「算你妹」作回應，由於言詞粗鄙惹來網民熱議，昨日（25日）被發現相關留言已刪除，有人認為趙麗穎可能意識到言詞失當，但有粉絲指趙麗穎昨日並未上綫，推測不是本人所為，而是由平台刪除。

趙麗穎懶理失言風波，昨日現身品牌的粉絲見面會，身穿白色單肩連身裙，氣質優雅，其後又換上另一套吊帶裙出席活動，期間有粉絲要求她臉頰畀心，她先猶豫了一會兒，更被拍到偷偷練習手勢及抓衣角，表現緊張，之後她終於鼓起勇氣將手比向臉頰，不過就沒做對動作，將心形比成蘋果，被粉絲笑指她猶豫了半天比了個蘋果，有種老實人豁出去的感覺，相當可愛，相關話題更登上網上熱搜。

另外，趙麗穎的新劇《在人間》可謂未播先火，故事的設定是擁有多重人格的人，自己愛上自己，被網民稱為「內娛首部水仙劇」（水仙即是自我戀愛），劇集官網釋出預告片，片中見趙麗穎掌摑張一山，手法利落，被網民調侃為「掌公主」，備受粉絲期待，目前預約破150萬人。由於趙麗穎近日話題不斷，其社交網平台指數突破8億，成女星中的斷層第一，是第二位劉亦菲的6倍之多，第2至第10位女星的平台指數加在一起也不及趙麗穎，足證其影響力。