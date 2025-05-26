吳若希同麥美恩成功破冰　自揭之前絕交之謎

藝人薛家燕、吳若希、莊錠欣、羅啟豪、周吉佩和鍾柔美等昨晚（25日）現身尖沙咀出席開心大派對聚會。薛家燕以一身登基造型亮相，她表示節目已做了多年，每年都會舉行生日派對，但剛好今年生日忙碌，加上愈來愈多聽眾和有歌手踴躍撐場，更有贊助商贊助，因此特意在5月舉辦漢服主題的眾會，更設有行Catwalk比賽，她會擔任評判，並在台上表演十字步。

早前吳若希與麥美恩在網上公布「破冰」和好，吳若希回應道：「好感恩，希望我哋嘅友誼可以笑住真心對大家好，而唔係互相攻擊，（面和心不和？）都似係真嘅，想我哋心都和就要睇吓我演唱會，佢嚟唔嚟啦，佢嚟就考慮吓同佢面和心都和。」又指絕交事件的起源是聯絡不到對方便刪除了對方的聯絡方式，可能是電話出現問題，絕交也不是為了宣傳演唱會。而數日前生日的吳若希與老公去看了林峯演唱會，笑言認為老公容忍自己在其他男人面前興奮和開心已是最大的生日禮物，一雙子女則親手整了蛋糕給自己。

薛家燕談男朋友，她笑稱對方怕醜，不知道有否到場，更透露2人拍拖逾18年，男友從事飲食業，在內地和香港都有住處，而仔女亦經常勸告她得閒去旅行，珍惜自己的時間，她則透露6月會到內地拍攝節目順便去旅行。問到她會不會公開男友，她則指她和男友都覺得不方便，會失去私人空間，亦不會考慮結婚。

早前一氧化碳中毒的莊錠欣憶起事故，直言原來是屋主安裝得不妥當，而事發前她原來早有症狀，她指自己頭暈了兩日，前一日已經頭痛，但以為自己是中肺炎，食了頭痛藥，跟住全日在家作曲，第二日起床發覺頭仍在痛，去廁所時就暈倒了，幸好室友發現了她，但室友卻完全冇事，她則指可能是她的房間比較近熱水爐，加上自己不太喜歡開窗通風，多是開冷氣。

她又指現在有時間便去跑步，盡量恢復好體能，之前太心急做運動會覺得缺氧。問到她有沒有考慮搬回家住，她指自己間中會回家飲湯，但因工作要港台兩地往來，不會長時間停留在家，加上已換好爐具，相信不會再有事，之後亦會更注重家居安全。而工作方面，即將於6月6號推出自己作曲的新國語歌。