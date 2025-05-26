碧咸家變升級　大仔拍片宣言永遠選擇老婆一邊

英國前球星碧咸（David Beckham）與老婆Victoria家變風波愈搞愈大，大仔布魯克林（Brooklyn）與美國女星老婆妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）繼本月初缺席碧咸50歲生日會後，被指與碧咸一家完全斷絕聯絡，布魯克林上周六（24日）於社交網站上載他駕駛電單車載住妮歌娜的影片，留言表示永遠選擇老婆一邊：「我整個世界 x 我會永遠愛你 x 我永遠選擇你寶貝 x 你是我認識最神奇的人 xx 我與你永遠一起寶貝」 。

妮歌娜是美國巨富佩雷茨（Nelson Peltz）女兒，身家比碧咸家族更高。碧咸一方知情者透露：「布魯克林個訊息好針對性。佢展示到佢屋企個情況變本加厲。咁樣對所有相關嘅人嚟講都係好悲，尤其係咁鍚佢嘅碧咸同Victoria。呢個唔係呢家人所認識同愛嘅布魯克林。呢個帖好似一把刀插落佢哋個心，但佢哋永遠會守候住布魯克林。」布魯克林一方知情者則透露：「呢個緊張關係，源於控制同布魯克林未來嘅唔同計劃。妮歌娜同布魯克林一齊非常開心，建立一個基於無條件嘅愛、關懷、支持同家庭嘅婚姻。布魯克林感受過呢段健康關係，就令佢質疑自己家人同成長經歷。」據稱碧咸擔心自己與老竇Ted決裂的歷史重演，兩人直到Ted一次險死後才和解。

碧咸家變最初是源於布魯克林婚禮，妮歌娜不想穿Victoria設計的婚紗，引發婆媳糾紛。雖然其後她們和好，但最近碧咸二仔羅密歐（Romeo）與布魯克林英國模特兒前女友Kim Turnbull拍拖，令布魯克林不滿，再次刺激眾人關係。