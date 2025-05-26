4.4億美元超長遊艇　開啟海上奢華之旅

奢華品牌玩跨界、搞聯乘，總是令人期待，其中頂級酒店品牌進軍遊艇界別，就有望將海上度假體驗推上更豪華、更舒適的高度，像早前提及Orient Express將於2026年推出世上最大最豪的帆船遊艇「Silenseas」，而今次介紹的超長遊艇 「Four Seasons I」，亦將為大家開啟海上奢華之旅。

相當於兩個足球場

預計於2026年下水的「Four Seasons I」，乃奢華酒店品牌旗下Four Seasons Yacht的第一艘郵輪遊艇，由意大利船廠Fincantieri建造，造價達4.4億美元，並由瑞典設計工作室Tillberg Design of Sweden負責外觀與內部設計，以「消除人與海洋界限」為核心理念。

先由外觀說起，「Four Seasons I」的賣點在於船體龐大，長度為207米，相當於兩個標準足球場，設計靈感源自傳奇超級遊艇「Christina O」，流線型輪廓是受起伏的海浪啟發；配色方面，以純白為主，海軍藍作點綴，格調優雅。

提供95間豪華套房

設施方面，總噸位為34,000GT的「Four Seasons I」，共有14層甲板，可提供95間配備私人露台與落地玻璃的豪華套房，讓乘客可盡情享受海天一色的醉人景觀。在眾多套房中，又以「Funnel Suite」最具氣派，位於上層建築的玻璃煙囪內，4層樓高，配備3間睡房、私人泳池、戶外健身房等設施，刷新海上住宿體驗的奢華上限。

其餘設施包括11間高級餐廳和酒吧、醫務室、20米長鹽水泳池，還有配備美容院、桑拿浴室、按摩室的健康中心，其中泳池可通過液壓系統，轉換成戶外電影院、海灘俱樂部、露天用餐場所。另外，從左舷延伸至右舷的遊艇碼頭，可用於支援帆船、風帆、浮潛等水上運動，滿足住客的娛樂需要。

規格表

長度：207米

寬度：27米

總噸位：34,000GT

甲板：14層

載客量：180人