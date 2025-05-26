Edan獲謝君豪欽點做男主角　被讚具個人風格無人能及

MIRROR成員呂爵安（Edan）、謝君豪與練美娟在新劇《光明大押》中飾演一家人，演出經驗豐富的謝君豪更首次擔任監製，直言相當困難，籌備花很長時間，接觸的樣樣也是新挑戰，需要學習，對Edan讚賞有加，他說：「喺《過時．過節》第一次同Edan合作，覺得佢呢幾年發展，除咗正劇，喜劇都好出色，形成咗自己風格，對角色有自己諗法，佢所做嘅嘢係冇人做到。我睇片見佢做得咁好，我真係做唔到，因為佢做戲係做番自己，真誠去做自己係無敵，冇人學到佢，呢樣就係風格。」

Edan與謝君豪互笠高帽，回敬大讚對方是100分前輩，初拍電影多得他分享經驗，他說：「拍《過時．過節》係我最緊張、最驚嘅時候，豪哥畀咗好多支持我，我嗰陣成日問佢嘢，佢真係好nice，會不斷分享。所以呢套劇好多演員，一聽到豪哥要幫手，就即刻嚟，大家好似嚟敍舊咁。有次聚會豪哥話有套劇做監製，問我有冇興趣拍，我就話好呀、做呀，呢樣係大家對佢嘅專重，佢係100分嘅前輩。」他指今次謝君豪做監製可以名正言順踩過界，拍攝時引導他演出，故好像上戲劇班一樣，一邊拍攝，一邊跟他學習，覺得相當珍貴：「最正係唔使交學費，仲有片酬收，哈哈。」

Edan戲中扮演財務分析師，與廖子妤有感情線，和練美娟則演姊弟，今次只是兩人第二次合作，對上一次是4年前《大叔的愛》，但再碰頭就一拍即合，不會有隔膜，謝君豪笑言兩人是「金童玉女」好似識了很久，充滿火花，練美娟讓他最驚喜的反而是感情戲份，感情流露得令人動容。問到練美娟與謝君豪演對手戲可有壓力﹖她說：「緊係有壓力，因為個個都係前輩，未入劇組前我嘅壓力係爆晒燈，開咗工就釋懷晒，個個都走嚟開解我，叫我唔好咁緊張。」