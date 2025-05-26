MIRROR韓國觀光節目有手尾跟　旅行社未經授權作商業用途

由呂爵安（Edan）、姜濤、李駿傑（Jeremy ）和盧瀚霆（Anson Lo）組成的「妹豬組」日前受韓國觀光公社邀請拍攝韓國觀光節目《呂濤米Lo Seoul》，雖然節目於日前播出最後一集，不過仍然有「手尾」跟。

事緣4子的所屬公司在社交網專頁發出公告，指身為節目贊助商的某本地旅行社，在未經授權下使用節目片段、相關內容作商業用途，並指會保留一切法律追究權利。不少網民在網上表達睇法：「張約唔包你自己出post」、「因為廣告界入面，你要buy out cost先可以用佢嘅節目片段做宣傳，（例如三個月）。」

而在旅遊節目中，「妹豬組」主力介紹韓國漢江公園便利店、望遠市場等可以體驗當地日常生活的「親民」景點，以及人氣綜藝節目《黑白大廚》中有份參與廚師的所屬餐廳等韓國旅遊景點，希望能吸引更多香港遊客訪韓，目標是吸引旅遊消費傾向較高的年輕人，有見及此，有旅行社曾開團，以「呂濤米Lo Seoul跟住遊豪華美食六天」作招徠，推出價值$13,880港幣的同款6天團行程，供各位粉絲可以跟住偶像去韓國打卡。

雖然有不少鏡粉表示沒有偶像同行亦想體驗偶像同款行程，但亦有網友質疑旅費過高：「韓國被誤導咗，以為MIRROR真係香港頂流搵佢哋吸客，仲夠膽收咁貴，真以為香港人傻的嗎？」、「講真...真正的年輕人唔會高花費喺行程度，反而係在美容或追星上吧 」等。