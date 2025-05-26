林志炫翻兜《歌手》2集即淘汰　網友鬧爆造假

內地綜藝節目《歌手2025》邀請Mickey Guyton、BENI，以及過往實力戰將重新回到舞台對決，主打全開麥、不修音直播的特色，吸引不少觀眾到場收看，23日晚間播出的第二集，台灣歌手林志炫卻因連續兩場成績敬陪末座，最終難逃淘汰命運的同時，許多網友對賽果更深感不滿。

事實上，林志炫過去曾是《我是歌手》第一季亞軍，隨後就專注在中國發展，也曾參加《歌手2017》的他，如今再回歸《歌手2025》卻只出場兩集就出局，結果令許多觀眾十分錯愕，內地網友甚至怒訴：「這種結果跟侮辱有甚麼區別。」

此外，林志炫在節目開播前就曾發文透露，去年《歌手2024》雖屢被點名卻因演唱會撞期婉拒，今年則特地排開行程參賽，自4月至8月中旬全數清空檔期，形同為節目預留四個月時間，最終卻在短短兩集內結束賽程，對此林志炫也在直播結束後於台上坦然回應：「沒事！接下來繼續比賽、繼續參加競演的各位歌手們辛苦了，我接下來休息一段時間，將來會準備的更好。」即使林志炫本人態度平和，但觀眾顯然無法釋懷，更有內地網友指出他雖在第一集遭批評，但第二集表現已明顯改善，質疑節目評選標準不公。更有粉絲發現主持人何炅疑似眼眶泛紅，搖頭感嘆：「何老師都憋不住要哭了！」，進一步質疑這場淘汰早已「安排好劇本」。