糉子富特色　過節添滋味

每個地方的糉子，總會有不同的口味和食材拼配，如本地的糉子經升級後，矜貴海味、特別的醬料拼配新口味，另外還有江蘇和淮揚等風味，選擇自然更豐富。

升級之選

糉子口味日新月異，每年總有版本。本地摩登中菜今年全新升級三款口味糉子，嶺南黑毛豬肉糉配油潤甘香的鹹蛋黃、瑤柱和綠豆等，糯米滲肉香。金桔豆沙鹼水糉滲出淡淡金桔香，甜而不膩。至於今年新推的古法紫米棗泥糉，低糖低脂低納，素食之選。

江南風味

如詩如畫的江南美景，就連食物都富獨特氣息。上環中菜食府一向以江南菜系作主調，今年的手工江南風味糉子禮盒有2款口味，手作江蘇鮑魚鹹糉沿用江南嘉湖糉的做法，以秘製上海豉油及老抽醃米，配五花南和12頭南非鮑魚，鹹香矜貴。手作江蘇甜糉選用玫瑰豆沙配黃金桂花和新疆灰棗等，入口即化。

養生素糉

食糉分量要有節制，識得揀最箇要，本地中菜館今年除特級元貝八寶裹蒸糉、金腿花生鹹肉糉和黃金柑桔鹹水糉外，今年新出養生珍珠如意糉，日本珍珠米代替糯米，再加榆耳、黃耳和十穀米健康食材，令味道煥然一新。品牌亦以全新的花鳥圖案袋子盛載，送禮自用得宜。

淮揚口味

趁端午節，尖沙咀淮揚餐廳推出4款糉子，金華火腿蛋黃糉以上海傳統口味炮製，嘉湖鮮肉糉鹹香入味。甜味有梘水蓮蓉糉和紅豆豆沙糉選擇，前者質感幼滑，後者有淡淡陳皮香，各有特色。

「蠔」食蟹粉

除矜貴的鮑參翅肚，糉子餡料也可以很有創作力。中環和尖沙咀有分店的名人飯堂除原隻乾鮑元貝金腿糉和日本十勝紅豆甘栗桂花糉配玫瑰醬外，今年推出2款新口味，金蠔蟹粉糉以原隻金蠔和鮮折蟹粉製作，鮮味十足。古法蛋黃蓮蓉鹼水糉配黑糖醬享用，香甜迷人。

親民美味

有逾半世紀歷史的粥麵品牌及其二代開設、主打雲吞麵的粥麵品牌，於今個端午推出3款香港製造的特色糉，包括鮑魚瑤柱裹蒸糉、五穀紫米蛋黃糉和豆沙鹼水糉，有鹹有甜，有豐盛有健康款式。好似矜貴款式的鮑魚瑤柱裹蒸糉，用上鮑魚、鹹蛋黃、頂級瑤柱、豬腩肉及爽滑花菇等材料炮製，綠豆與糯米比例平均，味道濃郁，口感豐富。至於全新推出的五穀紫米蛋黃糉則是有營之選，用上如綠豆、紫米、眉豆、麥米、花生等混合紫米，加上適量豬肉、鹹蛋黃令口味突出。