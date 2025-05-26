陳瀅爆同張智霖有咀戲　「老虎」袁詠儀監場冇有怕

藝人陳瀅與香港足球先生陳肇鈞今日（26日）現身青衣一街市出席活動，近日愛上入廚的陳瀅表示以往多在超市買餸，近來則愛上逛街市，貪其種類繁多，尤其購買生猛海鮮，更已經有幫襯開的相熟檔口。她指近來愛上招呼朋友作客試她的手勢，問到是否包括緋聞男友周嘉洛？她笑言有男有女，試過最多煮8人餐：「多過8個好難，因為我冇請工人姐姐，不過最辛苦係食完洗碗洗地。（朋友冇幫手？）冇啦，我試過有次出聲話佢哋嘰嘰趷趷、又唔畀錢又唔洗嘢，哈哈！」她透露好友朱敏瀚上年生日，一班好友也是在她家吃飯慶祝，飯後更一起留下看球賽，笑指因太嘈被鄰居投訴。問到愛上入廚是否為做家庭主婦作準備？她笑指學習技能是為自己：「自己煮畀自己食，拿手煮西餐同意粉，好多人食過意粉都讚，都想挑戰吓烹飪比賽，好似以前《美女廚房》、《黑白大廚》嗰啲。」

談到她為拍新劇《璀璨之城》染得一頭金髮，她表示是人生第一次染金髮，指劇集原先預計本月開拍，但因事順延到6月才開始拍攝，因擔心髮色洗得多會愈來愈金，故近來減少洗頭，但笑指今天要出活動見人因此已洗頭，叫大家放心。提到有人指她新造型撞樣AV女優素海霖，她笑稱並不介意，表示未見過對方真人，有機會也想見一見。

她表示新劇《璀璨之城》與張智霖（Chilam）、高海寧等有不少對手戲，首次跟Chilam合作非常期待，並透露跟對方會有親熱戲，問到會否擔心對方太太袁詠儀監場？她表示是為工作，加上電視尺度有限制故不擔心，笑言一如以往會找機會整蠱大前輩兼拍片跟大家分享：「有人都問我整蠱大前輩驚唔驚？我話唔會咁小氣嘅！不過我會等差唔多拍完先整蠱，大家熟咗冇仇報，哈哈！」