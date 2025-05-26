《執法者們》內地突破3億播放量　黃宗澤想搵林峯吳卓羲開續集

邵氏劇集《執法者們》集合3大視帝黃宗澤（Bosco）、馬國明與陳豪，劇情已進入結局篇，劇中Big Boss已漸露真身，令觀眾睇得肉緊，昨日（25日）於內地已突破3億播放量，成績斐然，一眾演員感激觀眾支持，馬國明對播放量不斷上升大感振奮：「好多謝觀眾咁鍾意呢個劇，真係好希望好希望公司可以原班陣容再開續集，同埋一個咁好嘅劇，希望香港可以盡快播出啦！」三大男神再合體，觀眾當然舉腳贊成。

Bosco認同三人合作確實有效果，但他卻有新建議：「希望捉埋吳卓羲同林峯，5個一齊就更加好玩，但我相信都冇乜可能....哈，如果真係開續集，我希望啲打戲可以分勻啲，馬國明要打、陳豪又要打，唔好集中我一個。」至於陳豪非常感謝觀眾對劇集的支持，自認幸運能參與這次的製作：「我都好期待能夠拍續集，畢竟第一次合作就能夠得到好成績，所以亦希望好成績可以延續落去。」身為女主角的蔡潔，劇中被大奸角林嘉華槍殺身亡，將劇情推上高峰，蔡潔說：「近日好多粉絲話好希望我個角色何天茹可以復活，我叫大家集氣到3億播放量啦，可能都會再見到佢，估唔到咁快就3億，真係好開心，劇情好快就大結局，大家睇下會唔會願望成真。」