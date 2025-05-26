支嚳儀扮海兒撒嬌　劉洋做45度傾斜姿勢贏掌聲

無綫綜藝節目《中年好聲音3紅白大戰》昨晚（25日）於播出上半場。節目中，20名「中3生」分成全男班「白隊」及全女班「紅隊」爭奪紅白大戰冠軍殊榮。經過4個回合比併，白組和紅組暫時以2：2成績打成平手，紅組在節目初段氣勢如虹，連續一面倒勝出頭2個回合，令白組一度承受壓力，當中以隊長譚輝智最為「當災」，遭主持車婉婉連環抵死狂寸：「你返去檢討吓啦譚輝智」、「佢輸到面都青埋」、「還剩低幾多心跳！」

「中3生」除了唱功厲害，模仿及搞笑功力亦相當厲害，當中李金凱更被點名大讚「好玩得」。在「畫中有話」回合，紅隊及白隊將輪流派出隊員模仿《中3》評審，經常投入至忘我境界的海兒，被紅隊隊長支嚳儀（支支）模仿其經典撒嬌口頭禪：「吔，好衰㗎！」成功炒起全場氣氛，海兒亦忍不住笑作一團。

該回合難度高的地方，是負責模仿評審的「中3生」，只能靠聲線及被AI名畫遮住的嘴仔去模仿評審，但黃博照樣搶灘成功。負責模仿總經理曾志偉的黃博，全程以志偉招牌聲線獻唱許冠傑名曲《最緊要好玩》，感覺猶如曾志偉本人親臨現場般，因而獲封「女版獎門人」。事後車婉婉笑指黃博「沙煲咁大個膽」之餘，更笑指她「醜化」了獎門人：「你搞到我哋獎門人成個大妗姐咁，唔知你點同佢交代！」周國豐則佩服得五體投地：「我戥黃博擔心，你雖然貴為冠軍，但係你竟然敢玩！不過你個嘴拼埋獎門人嗰度真係Perfect Match！」

白組除了模仿能力高，競賽表演亦相當有心思。劉洋、占士丁丁及王鄭浚仁在「剛柔對戰」中合力獻唱的升 Key版《You Raise Me Up》，3人以演戲劇形式獻唱，並分別以肢體動作及歌聲表達「Raise me up」主題。先由劉洋化身指揮家，指揮占士丁丁及王鄭浚仁做出MJ經典動作—45度身體傾斜，展現出3人的驚人默契，亦展現了丁丁及王鄭的驚人腰力及肌耐力。

正當大家以為體形龐大的劉洋只負責指揮時，「劇情」出現驚人反轉，體重超過230磅的劉洋，壓軸做出「45度傾斜」姿勢，獲得全場如雷掌聲。劉洋獻唱完畢後笑言「腰部不適」，遭車婉婉搞笑反寸：「你條腰喺邊度？」劉洋則不甘示弱謂：「我是有腹肌的！只是6塊變成一塊大。」但一眾評審就只顧着看表演而無心聽歌，谷婭溦笑言：「表演好有娛樂性，令我忽略咗你哋唱乜。」周國豐：「睇到懷疑人生，我以為睇緊身體檢查。」海兒：「你哋有升Key，好可惜冇人聽你哋唱歌。」車婉婉最後笑稱劉洋或可成為台慶秘密武器：「可以搵人舉起佢。」