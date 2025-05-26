Edan哽咽自認麻煩多多　花姐坦言：你冇咗當初嘅快樂

ViuTV節目《呂濤米Lo花Son Show》由「妹豬姐」成員與經理人花姐展開深情對話，今晚（26日）播出的首集由Edan打頭陣。花姐坦言Edan是唯一一個沒有私底下單獨見面的成員，令他十分驚訝原來其他成員會和花姐單獨食飯，花姐指當初揀選「妹豬組」成員時，目標是想打造漫撕男小組，笑言並沒有考慮過Edan：「本身係想好似《流星花園》咁4個靚仔，點會諗到佢，點知畀咗佢入咗嚟，所以覺得呢組都仲係有啲缺陷」。被指唔夠靚仔的Edan笑指自己是缺陷美，反擊呼「換過個囉，有乜所謂」，又指已獲Super Junior成員始源認證靚仔，令花姐哭笑不得。提及當初花姐成立MIRROR，曾直言簽Edan是做團體的「配襯」時，他毫不介意並爽快答應：「當初就係想入行，依家有個機會嘅話點解唔把握？可以做到12個入面其中一個都偷笑喇，仲怨啲咩呀！」

Edan指花姐近年少了找自己分享心事，一度忍不住眼濕濕哽咽：「以前花姐唔開心嗰陣都會搵我，但係近年少咗。就會諗會唔會係我帶咗好多麻煩畀佢。以往我都唔使佢擔心，但不知不覺間都有加重咗佢嘅負擔。」花姐坦言Edan善良和容易心軟的性格，擔心他會容易被人欺騙，又指十分想念剛出道的Edan：「以前嘅你係一個好勇敢、開心嘅男仔，依家係冇咗當初嘅快樂。我心面仍然掛住會反白眼嘅Edan，希望未來相處嘅日子都會見到嗰個Edan。」聞言的Edan隨即打破感性時刻：「我都好掛住初出道好瘦嘅花姐，希望未來日子仍然可以見到好瘦嘅花姐。」