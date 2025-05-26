李連杰細女美國大學畢業　本尊自爆：我小學文憑都沒有！

「功夫皇帝」李連杰先後有2段婚姻，並育有4個女兒，不過近來生活低調的他，今年卻突然回歸社交網，並大方分享與女兒的相處，尤其近日更飛到美國參加女兒的大學畢業典禮，讓他興奮直呼：「這是我人生的高光時刻！」

李連杰近日不斷在社交網分享到美國的動態，還現身美國大學的畢業典禮，原來是為了慶祝細女Jada順利完成學業。他昨日（25）日特別晒出與細女的合照，並開心透露，家中的4個女兒都大學學業了，讓他不禁自嘲：「老爸嘛就是墊底的，小學文憑都沒有〜這是我人生的高光時刻，請允許我嘚瑟一下！」

另外，李連杰也為女兒寫下祝福：「努力了十幾年，終於可以自由地去完成自己的夢想了，恭喜小女兒Jada大學畢業！」吸引不少網友留言道賀：「小學都沒畢業的爸爸供出四個大學生，很牛逼的啦」、「恭喜杰哥，恭喜恭喜」、「幸福的杰哥，每個女兒都這麼優秀。真讓人羨慕」、「杰哥您太謙虛了，恭喜女兒們全部學業有成！能體會到您的開心」。

此外，過去有傳聞指出，李連杰因再婚一代性感女神、1986年亞洲小姐冠軍利智，毅然決然與第一任妻子黃秋燕離婚，導致他與大女、二女關係不好，更遭女兒痛罵「不配當爹」。不過，李連杰2023年受訪時提到，女兒們曾向他抱怨：「我根本沒有罵爸爸，為甚麼大家都拿我的照片說我罵人。」間接暗示2個女兒並非反對他再婚，且他先前也分享被二女兒檢查視力的畫面，破除與女兒關係不好的傳言。