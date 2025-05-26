舒淇透半胸大頭自拍爆真實狀態　曾被母親嫌生得醜

金馬影后舒淇，擁有一張豐厚嘴唇加上苗條身形，多年來被譽為「性感女神」，即使快將邁入半百之年，但無論樣貌、身材依然保養得宜，再加上由內而外散發出來的女人味，靚到暈。儘管現時已為人妻，但舒淇仍活躍影壇，最近她主演電影《狂野時代》，在康城影展全球首映禮上獲全場觀眾站立拍掌7分鐘，其表演更被大讚：「具備靈性直覺，賦予抽象敍事情感深度。」

而近日，身在康城的舒淇，趁工作化妝空檔自拍與粉絲互動，並可愛寫道：「補妝一半 肚子餓怎麼辦！」影片中，舒淇身穿一條古典風白色裙，若隱若現展現性感上圍，更無懼零濾鏡下，以「超大頭」視角示人。現年49歲的舒淇，面部皮膚水潤緊緻有彈性，狀態好得驚人，加上一對迷人眼睛、一張豐厚嘴唇，以及一頭亮麗長髮，女神氣質指數爆燈。

除了大晒驚人凍齡靚樣外，舒淇補妝期間大開金口唱歌自娛：「補不完、補不完，永遠補步完......」之後還因為太餓要叫東西吃，當大家以為會很豐富時，但眼前就只有幾塊魚肉加青菜，要長期保持狀態果然不容易。影片最後，舒淇還以法文跟大家說：「用餐愉快」，可愛之餘心情極佳。該影片一出，隨即吸引過1500個留言，網民紛紛激讚：「人怎麼能漂亮成這樣」、「皮膚真好呀」、「根本看不到一點皺紋」、「不老女神」、「最喜歡的高級臉」、「保養的太好了，完全看不出年齡，超美的」。

儘管女神容貌備受推崇，但過往舒淇曾在訪問中謙虛表示自己不是美女，更曾被媽媽嫌棄。她說小時候因為頭髮自然捲的關係，而且五官也不是特別標致，就一直被媽媽嫌醜，訓練到她即使入行做模特兒，被人說醜的時候心情都好輕鬆，已經沒有感覺：「我媽媽說我長得特別醜很醜，怎麼會有人長得像你那麼醜。之後長大因為我的自然捲，我非常的討厭，很羨慕人家那種又直又柔順的長髮，但是因為我媽媽說我長得很奇怪，所以配了這樣子的頭髮，也不用去太計較外表怎麼樣了。」

及後，舒淇入行做模特兒初期也曾被嫌醜，不過她已經無感覺，訓練了百毒不侵的功力，直到真正當演員的時候，舒淇才對自己有自信，並開始找到自己的特色。她認為靚其實就是做最舒服的自己：「其實我覺得接受自己，表現自己最率真的一面就可以了。」