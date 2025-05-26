陳少邦夥13期藝訓班撐林峯　自爆登台靠對方歌曲搵食

有無綫「御用奸人」之稱的藝人陳少邦演過多個令人深刻的奸角，但他坦言不介意，更愈演愈大滿足感，只要觀眾喜歡便好。陳少邦屬無綫13期藝員訓練班學員，同期的包括林峯、楊茜堯、楊明、徐榮、張美妮等，日前他們更齊齊拉隊去看林峯演唱會，其實陳少邦本身都是唱得之人，之前他於內地登台時，都是唱林峯的名曲《愛在記憶中找你》，昨日陳少邦PO了當時的片，現場氣氛超好，就如小型紅館演唱會一樣，片中大晒歌技的陳少邦更配文:「多謝峯哥首歌，等我可以呃餐飯食吓！」而網民都大讚他唱得好，紛紛留言：「下次去做林峯嘉賓」、「真的好聽」、「唱歌竟然咁好聽」等。

陳少邦接受東網訪問時謂：「呢首歌都係我嘅飲歌，好多時登台都係唱呢首，又有氣氛，我有畀阿峯聽過，佢都話OK，冇影衰佢，嚟緊個市好啲，我哋就可以搵到啖食㗎嘞！」他又笑言以後打算用「山寨版林峯」擸晒內地啲酒吧登台騷做，又謂：「其實佢唔CHOK㗎！嗰啲CHOK係我教佢㗎！讀訓練班嗰陣佢入到嚟都未識CHOK，我仲CHOK過佢啦！我教佢㗎！點知畀佢攞咗嚟用，早知我自己用啦！家陣搞到大家爭咁遠。」