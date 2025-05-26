鍾嘉欣低胸上陣合體林峯　聞對方嗌「常在心」即爆喊

藝人林峯在紅館舉行一連7場《Go With The Flow》演唱會，今晚（26日）去到第5場，鍾嘉欣專程由加拿大返港擔任表演嘉賓的與林峯合體演出，勾起觀眾集體回憶。而今晚捧場的圈中人則包括余香凝、謝天華、梁靖琪、周家蔚、文頌嫻等。

林峯與鍾嘉欣早年在無綫時以螢幕情侶姿亮相，最令觀眾印象深刻的是劇集《溏心風暴》中扮演「程亮」和「常在心」，以及劇集《溏心風暴之家好月圓》中飾演「管家仔」和「于素秋」，加上兩人曾傳出緋聞，故成為觀眾心目中的經典螢幕情侶，合體消息一出已經引起網民哄動。

鍾嘉欣接近10點出場，以低胸裝出場的她與林峯合唱快歌《馴獸師之王》令現場氣氛high爆，兩人再碰面來個抱抱，勾起集體回憶，但林峯一開口就搞喊嘉欣，他說：「沒有常在心的日子，第七千九百日。」嘉欣聞言當堂爆嘁：「好開心，我哋十幾年冇見，管家仔。」林峯即刻為她攞紙巾說：「唔好喊，個妝會花。」嘉欣續說：「你咇咗一個 ，我三個。」林峯則大讚她生完3個還那麼弗。

嘉欣指再見林峯勾起當年初認識的回憶：「當年我22歲，你27歲，當時已經知道你會發光發亮，只係等緊你幾時會爆，多謝你帶畀觀眾美好回憶。」林峯也相當感動：「搞到我都想喊…諗住好輕鬆。」嘉欣笑說：「我未見過你喊，你不嬲都好man，如果我搞喊你就好叻。」林峯則說：「我哋十幾年前一齊上台，都應該係唱呢首歌，如果唔唱大家應該唔肯放過我哋。」

獻唱前嘉欣指將來也希望好似林峯一樣開演唱會，並邀請他到時做嘉賓，兩人勾勾勾手指尾約定，之後拖住手一齊合唱《心領》，現場播出兩人《溏》的片段，林峯回後台換衫前兩人再抱抱道別。嘉欣之後又讚林峯的招牌笑容勁cute，之後獨自唱出《最幸福的事》。