【是日通勝】

農曆五月初一

乙巳年 辛巳月 丙申日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、晚上9時至11時

宜：出行、嫁娶、開市

忌：作灶、安床、修廚

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：49、20、34

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：事業發展受人事問題拖累，必須及早解決。

金牛座：身心狀態差，須小心處理文書，以免出錯。

雙子座：包容不等於縱容，要讓伴侶認清你的底線。

巨蟹座：對伴侶要求別太苛刻，應多點體諒和包容。

獅子座：理財態度可進取一點，容易從投資中獲利。

處女座：好人有好報，宜趁順境多幫助有需要的人。

天秤座：工作表現佳，宜保持謙遜，不要驕傲自滿。

天蠍座：獲幸運之神眷顧，感情生活可望如魚得水。

人馬座：運勢不過不失，保持一顆善心可帶來好運。

山羊座：財運回穩，量入為出的策略要貫徹始終。

水瓶座：判斷力差，投資要審慎，心急易墮騙財陷阱。

雙魚座：生活遇阻滯，趁機檢討，可認清自身不足。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）牛 桃花旺

（跌）虎 財運差

鼠：熱情有冷卻迹象，感情關係備受考驗。

牛：桃花運上升，可嘗試向暗戀對象表白。

虎：是日沖煞，財運差，感情關係出問題。

兔：財運一般，再不節衣縮食將會有麻煩。

龍：得財有難度，見到賺錢機會也抓不住。

蛇：處理感情問題忌衝動，必須加強溝通。

馬：工作運稍遜，容易在細節層面出問題。

羊：事業發展機遇陸續有來，可大展拳腳。

猴：獲貴人支持，有望在職場上脫穎而出。

雞：買東西前要先格價，以免當了冤大頭。

狗：工作能力要提升，以免在競爭中落後。

豬：做事得心應手，面對競爭壓力無懼色。

【暢所欲玄】（玄學家黎宜銘師傅）

上古圖勝文化的崇拜

圖騰崇拜可以是動物，被視為族群的保護者。圖騰是一種精神上的崇拜，被認為是神秘的、有保護能力的，也被用作族群的姓氏。中國上古以圖騰為姓氏的4大族群，包括：

（1）青丘氏狐族：上古時期最為神秘的狐族，據說棲息於青丘，被視為九尾狐的故鄉，擁有非凡智慧和強大能量。此狐族被認為是上古神明的化身，與天地靈氣有密切聯繫，擅長駕馭自然。

（2）涂山氏狐族：涂山氏九尾狐女嬌是大禹的妻子，也是夏朝君主啟的親母。

（3）有蘇氏狐族：上古狐族中最享負盛名的，代表人物是商朝的蘇妲己。

（4）純狐氏狐族：這個狐族的老祖宗是后羿的妻子純狐氏。

這些上古狐族都是以狐為圖騰，體現了中國傳統文化對於狐這一神秘生靈的複雜看法。族群人們崇拜狐的智慧和力量，使這些神秘的狐族傳說至今仍在中國文化中留下深刻影響。

在外國，也有狐文化的存在，以香港人的熱門旅行目的地日本為例，每天都有大量遊客走訪的「稻荷神社」，當中供奉的稻荷神就是狐的化身。

歐洲的狐文化也很多，雖然現在已沒有供奉狐的圖騰，但仍留下祖宗的狐文化，不論英文姓氏或其他文字的姓氏都有狐（Fox）的存在。