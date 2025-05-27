娛圈單打︱歲月並非殺豬刀 活出優雅至襟撈

吳卓羲帶頭嘅「港劇男神團」最近殺入抖音，幾位TVB出身嘅大叔級人馬又唱又跳，不過網民反應兩極，有人覺得係突破，但更多人惡評話「人哋係小鮮肉，呢班臘肉」、「好似做復健」，真係戥佢哋尷尬。

其實佢哋個個都係實力派，如果係拍劇、做綜藝，觀眾一定受落，畢竟加埋都成300歲，硬要學MIRROR後生仔Chok樣扭Pat，反而暴露咗年紀同風格嘅違和感，點睇都係格格不入。

就好似憑《九龍城寨之圍城》翻身爆紅嘅林峯近排紅館開騷，本來係佢Show Quali嘅黃金機會，不過佢喺台上大跳「櫈仔舞」，動作異常露骨，有人形容係「×櫈舞」，更有網民直接叫「活塞舞」，話晒當年都拎過亞太區最受歡迎男歌星，叫人情何以堪呢。

睇番日本藝人，就會發現佢哋好識得優雅地老去，呢嗱，最近嚟香港開演唱會嘅中村雅俊，74歲依然挺直腰板唱足全場，狀態Fit到爆，冇刻意搞啲出位動作，純粹靠經典金曲同紮實唱功，就已經高下立判。

講開中村雅俊，佢嘅代表作《前程錦繡》係70年代集體回憶，年輕一代可能唔熟，但依然吸引到不同年齡層嘅觀眾，關鍵在於，佢從來唔使靠噱頭，由昭和型到令和，秘訣就係兩個字──優雅。

反觀香港娛樂圈，似乎陷入咗一種中年焦慮，一班資深藝人明明有實力，但總係覺得要突破，好似某天后演唱會揈意粉頭髮揈到似鬼上身，再加個胸襲Dancer環節，網民睇完都話眼冤。

事實上，歲月並非係一把殺豬刀，與其勉強逆齡，不如學識將歲月沉澱成一份自在歷練，自然可以長做長有。