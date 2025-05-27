任賢齊快閃撐林俊傑　舞蹈員墮台惹虛驚

新加坡天王林俊傑（JJ）啟德演唱會尾場發生意外，有舞蹈員差錯腳墮台，JJ即出手英雄救美。至於嘉賓是其少年台灣偶像任賢齊（小齊），但小齊撐這位「天王級粉絲」前，先到紅館探林峯班，幾個鐘跑勻兩場，相當頻撲！

一連兩場假啟德主場館舉行的《林俊傑JJ20 FINAL LAP世界巡迴演唱會》前晚圓滿結束，尾場演出期間，有舞蹈員疑太過投入，未有發現JJ所站的升降台正由台底升起，結果踏空跌落窿，令全場嘩然！幸好由網民拍攝的片段所見，事發時升降台離台面只是「幾級樓梯」高度，而JJ亦眼明手快，一手扶起舞蹈員，見她繼續演出，相信並無大礙。

15歲首見面

全晚高潮是身穿演唱會T恤的台灣歌手任賢齊登場，JJ興奮說：「小齊哥，很榮幸請到你來，很多人不知道，從來沒有分享過一個小秘密。15歲的時候，參加我人生第一個歌唱比賽，你也在現場，你是當時的評審，我就坐在觀眾席，你從我旁邊這樣子眼前經過，這麼近的距離，那是我人生中第一次感受到明星的氣勢。」兩人合唱小齊的代表作《心太軟》，騷後小齊分享表演片段，留言：「答應了JJ的場，再遠也要飛奔而至。」

原來大前日才於昆明完成巡唱的他，為兌現與JJ的承諾而搭凌晨機趕來香港，他先到啟德綵排，再趁幾小時空檔撲到紅館探望正準備開騷的林峯，據知林峯曾誠邀他多留一日欣賞昨晚的演唱會，可惜小齊要趕返台灣拍廣告而未能赴約，否則這對電影《九龍寨城之圍城》中的死對頭、「陳洛軍」林峯及「狄秋」小齊便能再度同場！