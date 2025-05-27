東方日報C1：楊穎臉在江山在　完勝楊冪趙麗穎

藝人楊穎（Angelababy） 雖然近年作品欠奉令曝光率大減，但無損人氣，前晚她以公主造型現身活動，狀態驚艷，獲讚顏值重回出道巔峰，更憑靚樣雄霸網上多個熱搜，話題量蓋過同日出席活動兼同屬「85 花」的楊冪和趙麗穎，被指「臉在江山在」！

Angelababy去年受「19禁風波」影響而遭軟封殺，雖已獲解封，然而一直未有影視新作，兩部倉底貨《相思令》及《漫影尋踪》已先後於今年1月及2月播出，在未有新資源下，Baby幕前出鏡率接近零，現時只能靠品牌活動支持。

雖然曝光率大不如前，不過Baby人氣不減，前日她以代言人身份現身澳門舉行的品牌活動，以一身閃鑽低胸晚裝裙上陣，束上髮髻，配上價值逾50萬元的鑽飾， 優雅高貴，恍如公主出巡。台上Baby以普通話及廣東話跟現場觀眾打招呼：「大家好，感謝大家，希望大家玩得開心。」粉絲見到她時表現激動，大呼「好漂亮」，又指她瘦了。Baby全程表現親切，不停為粉絲簽名、合照又派飛吻，大合照時還配合粉絲蹲下影相，相當寵粉。事後有網民將Baby出席活動的相片放上網，大讚Baby在零修圖的狀態下仍然非常漂亮，一出場就是女神降臨，紛紛感嘆「好權威的一張臉」、「臉在江山在」，直言她早期的混血感回來了，少女味亦跟初出道時沒有分別，跟Baby顏值相關的多條話題均登上網上熱搜，其中「楊穎好權威的一張臉」更成熱搜第一位。

趙麗穎再試新戲路

跟Baby同屬「85花」的趙麗穎及楊冪，前日分別現身內地活動，但話題量明顯不及Baby。趙麗穎最近傳與導演趙德胤拍拖而成風頭躉，近日她在社交網以「算你妹」回應平台「這算官宣戀情嗎」，被指言詞粗鄙沒素質，連官媒也發聲「請學會表達情緒，而不是情緒化表達」，其後有網民發現她的相關留言已刪走，有人推測可能是趙麗穎意識到言詞失當，但有粉絲指當日趙麗穎並未上線，估計不是本人所為，而是由社交平台所刪。趙麗穎懶理失言風波，前晚身穿白色單肩連身裙出席品牌活動，獲讚仙氣十足，成功登上熱搜。而她演出的新劇《在人間》明日播出，故事設定是擁有多重人格的人，愛上另一人格的自己，被網民稱為「內娛首部水仙劇」（水仙即自我戀愛），劇集官網釋出預告片，片中見趙麗穎掌摑對手張一山，手法利落，有網民調侃她做「掌公主」。

至於近年3戲連仆的楊冪被指跟趙麗穎差距愈來愈大，前日她出席奶粉活動，在網上卻毫無波瀾。她先後換了兩套服裝示人，分別是白色花卉刺繡裙及象牙色絲質襯衣配西褲，打扮溫柔婉約，她還親手餵牛牛飲奶。席上談到為人母親的話題，她直言：「成為媽媽是我人生中很重要的一個事情，也是非常幸福的一段經歷。」問到如何在事業及育兒上做到平衡，她認為：「不要被這莫名其妙的平衡兩個字所綁架，做自己和做媽媽從來都不衝突，孩子的成長很重要，媽媽自己的身心健康也非常重要，所以我們都是獨立的個體，媽媽要先會尊重自己，才能夠尊重孩子。」

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