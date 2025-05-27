Britney航班上違法吸煙被警方帶走 事後發文推卸責任

美國天后Britney Spears多年前發癲當眾剃光頭及怒插狗仔隊車一事，大家仍然記憶猶新。自此她的精神狀況令外界關注，Britney日前乘坐私人飛機由墨西哥度假完畢返美，她又因在飛機上吸煙，因而違反聯邦航空法規，導致航班降落在洛杉磯機場時遭警方帶走。

事件發生後翌日Britney於社交網就事件作長篇大論「解畫」，她表示自己酒後亂性，又「賴」朋友將煙放到她口中，並點燃它才犯錯。她說：「噚日嘅我，其實好搞笑，大部份我坐嘅飛機都係全面禁煙，但今次我坐嘅就唔同，因為放酒嘅位置係喺椅外面。講真，今次係我第一次飲伏特加，當時覺得自己超醒目，我當時諗：『呢個到底係咩神奇飲品，令我整個人清醒又變聰明，然後就超想食支煙，朋友將煙仔塞喺我嘴裏仲幫我點火，我先至以為：『原來呢班飛機可以食煙嘅！』」而Britney亦有分享飛機上飲酒兼「吞雲吐霧」的照片。之後Britney亦向被冒犯的人士道歉。

不過，Britney坦言事發時空姐的做法太過份，因為在空姐叫她整熄支煙時她已即時照做，但她們仍然報警處理，她表示：「就因為我點咗一支煙，空姐居然叫警察嚟！呢樣羞辱人亦太過份，其實我一上機佢哋（空姐）就睇我唔順眼！前20分鐘機上根本冇其他人，我想企起身空姐卻硬要我坐好！佢望着我坐低時個樣超詭異！我亦唔鍾意佢幫我綁安全帶時侵犯我嘅私人空間！」

目前聯邦航空局（FAA）尚未對此事件發表正式聲明，是否會進一步展開調查仍有待觀察。該事件也再次引發外界對名人搭乘包機時是否應遵守同等安全規範的關注。