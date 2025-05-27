旅發局聯繫世界各地綜藝節目來港拍攝　宣傳香港獨特魅力

獲旅發局全力支持近月播放的環球人氣綜藝節目，包括南韓《玩什麼好呢？》、《超人回來了》、《大富翁世界旅行》；台灣《全明星出發吧》；澳洲《Racing Dream》、《我要做廚神澳洲篇》；英國《Jeremy Pang's Hong Kong Kitchen》。（客戶提供）

【特約報道】香港旅遊發展局（旅發局）一直與知名電視台、媒體合作，製作不同類型電視劇、綜藝及資訊節目宣傳香港，亦為來港取景的電視節目和電影提供協助。根據不同節目特色，度身打造拍攝行程及特色內容建議， 由細味米芝蓮餐廳到大排檔美食；從走入社區探索深水埗地道面貌到感受旅遊熱點星光大道迷人夜景；介紹香港獨特的麻雀館文化與世界級賽馬活動，旅發局期望透過節目向全球觀眾呈現香港的美食、文化、建築及藝術氛圍魅力。旅發局將繼續與不同製作團隊合作以推廣香港，吸引更多遊客親臨感受香港的獨特風采。

獲旅發局全力支持近月播放的環球人氣綜藝節目一覽：

南韓《玩什麼好呢？》、《超人回來了》、《大富翁世界旅行》

台灣《全明星出發吧》

澳洲《Racing Dream》、《我要做廚神澳洲篇》

英國《Jeremy Pang's Hong Kong Kitchen》

南韓節目—《玩什麼好呢？》

《玩甚麼好呢？》第270集以「地鐵遺失物品篇」為題，測試路人拾金不昧。主持人在首爾地鐵站月台放置道具銀包，一對來自香港的情侶拾獲銀包後，立即交回失物認領處，更將節目送贈的家電獎品轉送給有需要的人，展現出香港人的善心之舉，成為節目亮點。主持人朱宇宰與李美珠表示，香港情侶善行感動他們，激發製作單位來港拍攝的想法。旅發局支持攝製隊來港拍攝兩集（5月10日及17日在韓國電視台MBC播出），第一集眾主持在中環PMQ展開旅程，為這對香港情侶精心挑選禮物，並沿PMQ至貓街探索，感受香港獨有的藝術和復古氣息。之後主持與香港情侶終於在油麻地一間地道中菜菜館重逢並一同品嚐小菜，又分享從韓國帶來的手信，場面洋溢歡樂。到第二集，主持李伊庚則與Netflix熱播的《黑白大廚》參賽者、韓籍中餐主廚朴恩影到訪深水埗一間咖啡小店，慢嚐咖啡，細語閒談。翌日，眾人在朴恩影工作的川菜餐廳共晉午餐，為這趟難忘香港之旅畫上溫馨句號。

南韓節目—《超人回來了》

旅發局支持拍攝的綜藝節目，亦包括南韓KBS電視台於4月30日及5月7日播出的《超人回來了》特別篇。節目邀請前Wonder Girls成員惠林（Hyerim）攜丈夫及3歲兒子時宇回港探望父母，並首次公開其童年香港住所，一家人亦有在香港品嚐地道燒鵝。他們亦有到訪香港海洋公園，探望去年八月出生的大熊貓龍鳳胎「家姐」與「細佬」，並漫步星光大道，兒子時宇更即席打扮成武打巨星李小龍，場面搞笑溫馨。惠林一家還搭乘中環至半山自動扶手電梯、漫遊荷李活道體驗香港大城小區。最後在尖沙咀海濱餐廳一邊用膳、一邊欣香港醉人美景。

南韓節目—《大富翁世界旅行3》

《大富翁世界旅行3》香港美食之旅於5月10日在南韓ENA電視台播放。節目以美食為主題，帶領觀眾體驗九龍、香港島及離島等地豐富多元的美食文化。南韓YouTuber Kwaktube與男演員李章宇的團隊從灣仔茶餐廳展開旅程，前往昂坪及大澳，品嚐魚蛋、蝦子麵及芝麻糊，又享用潮州料理及地道大排檔美食，體驗香港豐富多元飲食文化。而YouTuber Wonji與女演員車珠英則在九龍一間米芝蓮三星餐廳享用北京烤鴨，在深水埗品嚐豆腐花，並一嚐龜苓膏及港式西多士等經典小食。

台灣節目—《全明星出發吧》

台灣旅遊綜藝節目《全明星出發吧！》由卜學亮、姚元浩、郭泓志等人領隊，邀請前韓國女團CLC成員莊錠欣（Elkie）、《全明星運動會》霸主錢薇娟與《全明星運動會》女神吳心緹，共同參與「香港海陸空之旅」。旅程包括登上傳統舢舨、搭乘昂坪水晶車廂纜車、參拜天壇大佛，以及感受香港特有的夜間賽馬氛圍。此外，他們更體驗灣仔打小人、麻雀文化，並換上東方傳統服飾——旗袍，展現別具韻味的一面。

澳洲節目— 《Racing Dreams》

澳洲Sky News製作了兩集香港特輯《Racing Dreams》，由著名主持人Tim Gilbert親赴香港主持。節目深入探討在港澳洲人的生活與工作，帶領觀眾走進澳洲籍練馬師與騎師的日常，展現賽馬工作的幕後故事。節目亦訪問了在香港米芝蓮一星餐廳Arcane的澳洲籍主廚Shane Osborn、米芝蓮推介餐廳壹玖捌叁主廚Silas。節目內容同時呈現香港作為活力旅遊之都的動感風采，包括維港張保仔中式帆船體驗、太平山頂壯麗景觀及世界級美食饗宴。節目已於4月20日及26日在澳洲全國播出，並透過Sky News Australia及News Corp Australia的社交平台同步放送。

澳洲節目—《我要做廚神澳洲篇》

《我要做廚神澳洲篇》（MasterChef Australia） 攝製團隊早前遠道來港取景，以香港熱門景點，如天壇大佛及中環大排檔，並以港式街頭小食及米芝蓮星級體驗為題材，為一連串的美食烹調挑戰揭開序幕，帶領觀眾領略香港傳奇美食熱點，以視覺感受香港首屈一指的多元美食體驗。《我要做廚神澳洲篇》第16季的香港特輯，暫定在無綫電視明珠台（84台) 於6月9日至11日及16日， 連續播出四集。

英國節目—《Jeremy Pang's Hong Kong Kitchen》

《Jeremy Pang's Hong Kong Kitchen》是由國際知名廚師Jeremy Pang主持的美食旅遊節目，於3月率先在ITVX串流平台推出，並由5月24日起於ITV1播放。節目共六集，Jeremy Pang與不同名人嘉賓一同探索香港的飲食文化，深入了解粵菜的精髓。節目不僅展示香港的街頭美食、傳統茶館及米芝蓮餐廳，還透過與本地廚師及食材供應商的交流，揭示香港美食背後的故事與情感連結。Jeremy Pang表示，這次拍攝對他而言意義重大，讓他能夠向全球觀眾展現香港的真實風貌與美食文化。