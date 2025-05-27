Yanny@Lolly Talk學潛水搵阿妹陪　自爆不諳水性爆缸

人氣女團Lolly Talk成員Yanny（綺婷）日前跟隊友黃敏蕎（阿妹）接受潛水訓練，經過3日特訓後終於完成訓練，她在社交網發文跟粉絲分享感受，笑指之前在台灣玩過SUP（直立式划槳運動）後，其實根本未有下過水便自稱是大海女兒，現在學過潛水終於可堂堂正正成「真・大海女兒」！她坦言自己不諳水性，以往也是靠水泡或空着救生衣在水面「浮下浮下」，極少試整個人浸落海，她說：「落水第一個練習要學用regulator aka呼吸調節器，練習用口吸口呼方法落水，我淨係將個頭浸落水，心諗耳鼻入哂水點算？？頭幾次練習偏緊張心裏有0.01秒覺得自己做唔到想放棄，但冇理由啱啱落水就放棄，惟有提自己放鬆啲，試多幾次就做到，當然教練們都好有耐性教我先成功。」

她表示之後要整個身體浸入海並底跪在沙地，控制自己不能因驚慌而上水：「就算濁親都要調節返呼吸，一步一步學識做唔同嘅task，學清mask、拎走&搵番個regulator、成個mask拎走＋開眼浮游等等，全部恐怖嘅事情都克服哂！」她又憶起當年參加《全民造星IV》時，在東壩上拍MV，今次則在東壩水底暢游，笑言陸地和水底都已踏足過。她續説：「最後一日唔再需要提自己用口呼吸，自由控制自己喺海中暢遊，見魚魚同珊瑚，不過自己唔覺意太大力減壓搞到流少少鼻血（第一次！）同爆微絲血管，反而嚇死buddies！」終於學有所成的她表示十分高興，感謝阿妹陪她「一齊黑一齊曬傷頭皮」，一起完成這次特訓，又感謝教練的教導，更約定大家下次水底見。