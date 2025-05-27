湯告魯斯與西班牙索女網紅見面即變怕羞仔

荷里活影壇巨星湯告魯斯（Tom Cruise）近期頻頻四出宣傳話題新作《職業特工隊：最終清算》（Mission Impossible: The Final Reckoning），而近日網上就流傳一條片，「靚佬湯」於一首映上與一名超性感打扮的22歲西班牙女網紅Angela Mármol 見面，行走江湖多年的他仍難敵索女的魔力被對方K.O.！

片中「靚佬湯」見到Angela後即時「投降」， 大讚她條裙好靚，並叫她可以發問任何問題，之後她向「靚佬湯」撒嬌：「佢哋（公關）話因為我遲到所以冇時間（發問）。」他即時回答：「我話得啦。」他問她來自那裡，得知對方來自西班牙巴塞隆拿之後猛讚當地好美，並笑指她的英語一定好過他的西班牙語。片中「靚佬湯」全程顯得不自在，插褲袋、拍掌及叉腰等，網民分析他的「身體語言」笑指他當時好緊張。而Angela事後亦有講與「靚佬湯」見面的感受，她直言當時見面前自己心情好緊張，而她更自爆：「我不停流口水，而我向湯告魯斯吐咗口水。」她亦表示原本自己打算只是與「靚佬湯」打聲招呼就離開，怎料卻有時間與他交談，不過遺憾自己的英語不好。

另方面，近期與「靚佬湯」盛傳緋聞的古巴性感女神Ana de Armas，昨日以性感打扮現身新片《殺神John Wick外傳：芭蕾殺姬》（Ballerina）於德國柏林舉行的首映，並向在場的傳媒及fans送上飛吻。