《反黑2》導演被金主走數致停拍 籲眾籌開拍資金：我去到破產邊緣！

港產網劇《反黑》2017年推出，成為全球首部及唯一一部登上北美串流平台的香港作品﹐反應亦算不俗。該劇本來擬開拍第2、3季，第一季主角除李璨琛外都歸位演出，並加入陳瀅等人，演員人數近百人。但由於種種因素，去年有傳《反黑2》因資金問題而要停拍，劇集幾時推出更成為一個謎。

《反黑》官方社交網昨晚（26日）上載咗由導演宋本中就停拍現身說法的片段，並呼籲各界以眾籌形式支持劇組開拍第2、3季。宋本中表示《反黑》取得成功係佢人生中最快樂的一件事，劇集原本於2019年開拍第2季，但當時由於社會氣氛，內地平台不願意買港產劇，加上之後有疫情，令計劃一再延遲。宋本中指，編劇仍然將兩季共100萬字劇本寫好並修改至第9稿。到2023年劇組再次籌資，並獲澳門一公司答應提供2億，而邵氏兄弟則提供1千萬元。

《反黑2》劇組於是展開籌備及拍攝，但澳門金主的資金開機前一直未收到，邵氏提供的資金只夠劇組開工頭幾日，宋本中借錢完成頭10日拍攝，不過因為澳門金主仍未注資，其他投資者都打退堂鼓，令《反黑2》需要停拍。

宋本中又指因為《反黑》成功令他得罪好多圈中前輩，甚至被造謠抹黑。加上宋本中要求《反黑》在港拍攝並起用本地工作人員，宋導嘗試堅持並令到《反黑2》可以繼續，但他自言：「始終都係能力有限，我已經去到算係走投無路嘅地步，去到破產邊緣！」宋本中打理《反黑》系列10年，認為劇本故事是他人生中做過最好：「我破唔破產好閒，但如果《反黑》因為咁而胎死腹中，我真係好唔甘心」。宋本中呼籲支持以至喜愛《反黑》嘅觀眾透過眾籌網課金支持。目前眾籌網頁顯示，《反黑》希望籌得100萬元，現時籌到一萬二千幾蚊。

《反黑2》去年傳出停拍消息後，劇組出了聲明，表示：「就劇集因資金問題而暫時停拍的情況，我們鄭重向所有受影響的演員及工作人員致以真誠的歉意。但我們強調本劇的拍攝計劃不會因此終止。」似乎間接承認停工傳聞。聲明解釋停工原因：「其中一位主要投資者屬海外基金。跨國匯款手續繁瑣，資金的到位時間受到拖延，拍攝期因而受影響。現匯款已順利逐步通過，並於短期內到位。拍攝亦將於短期內恢復進行。」有媒體報道指，《反黑2》因為主要投資方「走咗」而出現資金問題，導演宋本中要北上向投資者解釋。