西班牙和意大利分量足、味道佳，是適合和朋友分享的最佳選擇之一，坊間除有新的意大利餐廳開幕，各間意菜和西班牙菜館也推出新菜式或限定推介，最啱和朋友開心Share。

米蘭風味

提到米蘭，大定首先想到潮流和購物天堂。剛於中環開設的意式米蘭餐廳是間隨性的餐酒館，大廚Gabriele為客人打造了多款地道料理。享用過鹹香波倫塔薯片後，可享用炸牛肉丸和雞肝醬多士等佐酒小食。主食推介南瓜玉棋，以南瓜做薯糰，軟糯香甜。啖啖的米蘭炸小牛扒選用帶骨小牛肋排，炸至金黃酥脆，佐酒一流。雞尾酒單中的Sbagliato，以Prosecco代替氈酒，可以說是變奏Negroni，再加上來自意國的各款佳釀，熱鬧又滿足。

意日美味

尖沙咀意日餐廳早前以水作主調，於即日至7月8日打造出ANKH嘗味菜單。三色吞拿魚他他包括赤身、中拖羅及大拖羅，各有風味，蟹肉沙律配魚子醬以帝王蟹伴蔬菜醬汁，口感清新。其他有日式素麵配螢光魷魚及茄子、墨汁意大利飯配海鮮及海藻、美麗的椰子和意大利經典之醉等，感受兩地之味。

藝術視角

這個6月，連鎖意粉店推出「The Art Collection」菜式，美味之餘又要有視覺效果。鱈魚薯仔窩夫筒以帕爾馬芝士忌廉、番茄麵包糠等入饌，配雪糕筒造型，香口有趣。將漢堡盒打開，竟見卡邦尼漢堡。另外有鴛鴦口味的意大利雲吞雙重奏和鹹甜配搭的焦糖爆谷意式奶凍，也吸引客人手機先食。

消暑開胃酒

炎熱的夏日，最好來杯凍飲，中環天台酒吧和2個意大利開胃酒品牌合作，於即日至7月19日推出「La Dolce Vita Summer」夏日慶典，在DJ播放融合現代節奏與意式風情的音樂下，客人可慢慢品味。傳統的Perfect Serve Aperol Spritz加意大利氣酒酒和梳打化，橙香甜美。「Make Your Own Spritz Bar」體驗可自選個人的夏日Spritz，夠晒貼心，另外還有Negroni、Americano和Junglebird等選擇，配經典意式小食，最好不過。

馬德里滋味

西班牙馬德里是人氣熱點，上環西班牙餐廳以此作靈感，將經典菜式重新演繹，推出全新單點及午餐菜單。海鮮番茄濃汁麵條以西班牙Fideo麵配西班牙紅蝦、扇貝和龍蝦慢燉，啖啖入味。煙香腸和千層炸薯塔是重新創作的行頭美食，最適合佐酒。其他有慢煮羊肩配南瓜蓉和西班牙八爪魚等選擇，前者慢煮一晚，入口即溶，後者配特級初榨橄欖油油及西班牙辣椒粉烤薯仔，同樣惹味。