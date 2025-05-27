LOONG 9下月見香港粉絲　梁詩煜身體透支無限期停工

由無綫選秀節目《亞洲超星團》衍生而成的男團LOONG 9，近期於香港「消聲暱跡」，但原來在內地早已相當吃得開，除已推出首張專輯外，其中多位成員包括江信熹、白子奕、奧利及梁詩煜等，不停於內地各省市舉行粉絲見面及簽名會等，更試過與粉絲坐郵輪由上海出發到訪日、韓。而下月7至8號他們更會在香港亮相，一連兩日於機場附近酒店與粉絲作近距離接觸，然而門票一點也不便宜，單日門票索價為899港元，而VVIP兩天活動通票則為2699港元，「身價」拍得住外地超級偶像！

據悉，眾人因不停於內地走埠商演吸金而疲於奔命，其中24歲的梁詩煜百忙中倘要兼顧另一團隊「BOYGOOD」的行程，體力不支終告病倒，需無限期停工休養，早前更臨急取消了杭州等地的宣傳行程，粉絲們自然擔心不已，其經理人公司樂華娛樂則對其病況三緘其口，亦要求其他成員不可對外多言。

有網民隨即聲討樂華當LOONG 9是搖錢樹，更有人透露梁詩煜最後一次露面時已「唔多妥」，「＃（公司）到底把梁詩煜怎麼了」近日成了熱話。有關方面日前則重新整理香港活動的宣傳海報，「9變8」後梁詩煜已「失踪」，至於後續及巨體情況如何，則暫時未有實際交代。