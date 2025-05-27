美國音樂頒獎禮舉行　珍妮花打頭陣與男女舞蹈員激情咀嘴

年度樂壇盛事《美國音樂頒獎禮》（AMA）昨晚於美國拉斯維加斯一酒店舉行，眾星出席。首度擔任《AMA》主持人的天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）以不同性感服裝示人搶盡風頭。

擔任主持人的珍妮花兼任表演嘉賓，她以透視裝於《AMA》打頭陣表演，並施展渾身解數於短短6分鐘唱出自己23首金曲。演出期間珍妮花先後與男女舞蹈員咀嘴，引來全場觀眾嘩然。演出完之後珍妮花極速換衫以「主持」身份出場，認真落力！

今屆《AMA》頒發終身成就獎給美國搖滾老祖洛史釗活（Rod Stewart）以及頒發偶像獎給美國樂壇女王珍納積遜（Janet Jackson），珍納更相隔7年後再次於電視節目上演出大唱多首首本名曲。她領獎時謙虛地表示從來不認為自己是「偶像」。

至於賽果方面，美國天后Billie Eilish共奪7獎成為全晚大贏家，可惜她並未有出席《AMA》。Billie先後獲年度歌手、年度專輯、最受歡迎巡唱歌手、年度歌曲、最受歡迎流行女歌手等獎。而早前於新加坡開騷的美國百變天后Lady GaGa亦獲多個獎，其中包括憑與男歌手Bruno Mars合唱的大熱歌曲《Die With A Smile》獲年度合作獎與最受歡迎音樂錄影帶獎。而Bruno亦獲最受歡迎流行男歌手。最令人意外就是獲6項提名的美國天后Taylor Swift最終捧蛋，之前有傳她將出席頒獎禮並有重大消息宣布，但最終缺席。