望偶像早日復出！金秀賢香港影迷會包場重溫《3個特攻美少年》

韓國男星金秀賢今年3月爆出於已故女星金賽綸未成年時開始交往，但金秀賢強調是在女方成年後才拍拖，並已向並向金賽綸遺屬及爆料頻道「橫豎研究所」以損毀名譽為由，提出約6,586萬港元賠償訴訟。

雖然金秀賢因為爭議而工作受到影響，但依然有大批粉絲支持他，金秀賢香港影迷會就於前日在香港的戲院包場放映他的主演電影《3個特攻美少年》，讓粉絲在大螢幕上再睹12年前金秀賢的經典電影，當日有約100名本地和海外的粉絲聚集在戲院大堂，穿梭於電影打卡點和人形立牌之間，手持限量應援手幅與特製周邊熱情合影，場面熱鬧。

據悉香港影迷會今次是接棒「全球金粉（金秀賢粉絲）連線大應援」籌策應援活動，經過累月奔波磋商後終於再次拿到《3個特攻美少年》的片源，在香港放映，而台灣地區影迷將接棒香港，於3月接力舉辦特別觀影場次，形成跨越地域的觀影熱潮。

影迷會在電影播放後，旋即鼓動現場氣氛，帶領全場金粉為金秀賢打氣，高喊「世一金秀賢，我們一直都在，Support Kim Soo Hyun!」，更高唱韓劇《星夢高飛》的歌曲為偶像應援。而金秀賢的粉絲早前亦收集全球粉絲過百條應援片段，將於6月6至10日連續5天在首爾內隨金秀賢應援卡車播放，他們亦表示金粉正引頸以待金秀賢早日王者回歸幕前，亦希望他主演的劇集《山寨人生》能盡快播放，讓他再創演技高峰。