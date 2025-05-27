夏韶聲完成白內障手術　8月紅館開唱：到時應該冇問題

「搖滾教父」夏韶聲（Danny Summer）今日（27號）舉行記者會宣布將於8月2至3日假紅館一連兩場演唱會，陳淑蘭擔任司儀，好友鄭子誠到場支持，Danny展示全球只得一支的結他，由其日藉結他師傅竹田和夫所送，結他上還有師公，美國音樂人B.B. King的簽名，相當珍貴。

Danny戴住墨鏡現身，他表示：「我唔係寸，只係1個月前，兩隻眼接受咗白內障手術，依然右眼好清，左眼唔係好得，不過冇問題，因為喺台上都睇唔清觀眾，同埋開騷時，對眼應冇問題。」

他表示今次是第4度登上紅館舞台，而紅館對他意義深厚，他說：「第一個演唱會就係紅館，喺2000年嘅事，同埋我細個都係住喺紅館附近，我係睇住紅館起嘅其實我好想帶父母睇我紅館演唱會，不過未開騷，佢哋已經過身。」

演唱會名為《Last Summer》是否為最後一次演唱會？他就話：「少少告別啦，不過我會舉行巡迴，會返內地同埋美加等地方，其實我未正式開過美加演唱會，希望帶我嘅音樂去多啲地方畀大家認識，其我唔只有《空櫈》，《結他低泣時》，仲有其他新歌嘅，如果巡唱傾得成，可能會唱到年底至明年年頭，我體力冇問題可以應付到。」

問演唱會可會加場？他說未知，但日前個唱門票未公開發售前，已有歌迷追問加場事宜，至於嘉賓方面，他透露會謂圈中好友，可惜藝人朋友好忙難夾期，而古天樂因要拍戲未必能現場，還有大女，外孫及家姐又因未放暑期，所以孫仔孫女傷心到流眼淚，惟有待舉行美加巡迴時再捧場，不過次女會到紅館支持爸爸。