朱茵無懼粉絲近拍大頭　無添加真實狀態驚人

朱茵是90年代的「性感女神」，擁甜美面孔與魔鬼身材，過往曾出演多套膾炙人口的電影，包括《逃學威龍2》、《西遊記大結局之仙履奇緣》及《強姦2制服誘惑》等，都成為大家的集體回憶。其後朱茵與Beyond樂隊成員黃貫中結婚，並育有一女，逐漸淡出幕前專注家庭。至近年，53歲的她重出江湖，繼早起參與ViuTV劇集《反起跑線聯盟2》後，最近還挑戰舞台劇，並作全國巡演。近日劇團到武漢演出，完騷後，朱茵到場外為粉絲簽名，在粉絲大頭近拍視角下，無添加狀態令人讚嘆。

近日朱茵的舞台劇《驢得水》全國巡演團隊去到武漢站，依然吸引大批粉絲到場支持。朱茵亦非常識做，完成演出後到戲院門外與粉絲見面，不僅耐心簽名，更與眾人閒話家常。有粉絲以流利廣東話與她交流，朱茵驚喜詢問對方是否廣東人，為何能說得如此標準？該粉絲笑稱：「我係湖北人，但我細細個睇TVB大！」朱茵開心說：「Good！咁太好了！多謝你嚟捧場。」

博主又盛讚與朱茵近距離接觸，感覺對方自帶貴氣和溫柔，而更令網民驚嘆的是，朱茵在影片中雖然全程被粉絲近距離「大頭拍攝」，但表現大方、毫無遮掩，即使眼角的細紋清晰可見，整體皮膚仍緊緻透亮，給人無添加的感覺，身穿旗袍的她，身材更是一絕。網民紛紛大讚：「美得真有氣質呀」、「女神就是女神，依舊很美」、「這麼近，皮膚還這麼好」、「就算老了也是個最漂亮的」；亦有粉絲感慨，朱茵完美詮釋了「優雅的老去」，不愧為大家心中的性感女神。