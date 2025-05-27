憑《善意的競爭》人氣急升！惠利7.19亞博舉行見面會

韓國女團Girl's Day出身的女星惠利，即將展開亞洲巡迴粉絲見面會《2025 HYERI FANMEETING TOUR＜Welcome to HYERI's STUDIO>＞》，6月22日舉行的澳門場門票已火速售罄，之後加開同日晚間場次以答謝粉絲熱情支持，而香港場則將於7月19日假亞洲國際博覽館Runway 11舉行，粉絲將有機會近距離感受惠利舞台魅力的難得機會，為了答謝粉絲多年的支持，惠利正全力以赴籌備這次見面會，力求為粉絲呈現最精彩的表演。

2025年正值惠利出道15周年，最新主演的熱播韓劇《善意的競爭》中飾演天才女高中生「劉在伊」，顛覆過往甜美形象，展現出強烈的暗黑魅力。憑藉精湛的演技，成功俘獲了全球觀眾的心，該劇播出後更讓她的社交網追蹤人數突破1,000萬大關。

回顧惠利的演藝之路，每一步都見證了她的突破與成長。2010年以女團Girl's Day忙內身份嶄露頭角，2014年參與綜藝《真正的男人》女兵特輯，真實不做作的表現讓她獲封「國民妹妹」稱號。2015年主演的《請回答1988》不僅創下有線電視最高收視紀錄，所飾演的「成德善」一角出色表現廣受好評，深入人心；並憑該劇獲得多項演技獎項。成功從偶像轉型為實力派演員。