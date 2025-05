陳卓賢生日展首度移師啟德　Hellosss預祝澳洲巡唱成功

MIRROR成員陳卓賢(Ian)將於6月9日迎來32歲生日,陳卓賢國際歌迷會今年以「Gliding Towards the Light 飛行.不懈」為題,於啟德一商場舉辦生日展覽,並為Ian生日期間的澳洲站巡唱作應援,近百「Hellosss」(粉絲暱稱)帶同應援物到場,齊齊大合照及唱生日歌為Ian慶生,預祝其澳洲站演出順利。

歌迷會代表Cathy受訪時表示已是連續4年參與生日展,今次主題是以Ian「每一次去到終點,其實係另一個故事開始」的想法去構思,指Ian去年有好成績,一眾粉絲都希望將他的作品都展現出來,期望Ian繼續做自己鍾意的音樂,就是給粉絲最大的回報。她指雖然Ian正忙於為巡唱準備,未必能到場打卡,但相信他會在社交網看到粉絲的心意。談到今年展覽由以往的銅鑼灣移師至啟德,她表示其實沒有固定場地,重點希望大家可以在不同地方見到Ian的作品。

今次展覽以「飛行.不懈」為題,以紙飛機和飛行棋作布置,分為5大主題打卡位,以回顧Ian的演唱會、歌曲及電影作品,5大區分別為以他個人專輯《Interlude》為主題的「熊仔幻想曲」,讓粉絲可重溫5首作品的MV;「Fly over the Tides」區重現其電影作品《久別重逢》及插曲《Tides》;「Embrace Every Tears」以個人演唱會「Tears」為題的波波池區;「NPC-Game Start」以新歌《NPC的一場意外》為主題的打卡區,以及在MV中經常出現的青蘋果為題的「青蘋果星球」。現場亦設有扭蛋機、抽卡機,以及自助製作手機、耳機及充電器的工作站。